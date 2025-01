¿En qué país están las personas más inteligentes de América Latina? Así está el ranking

Un análisis detallado basado en el controvertido libro IQ and the Wealth of Nations, de Richard Lynn y Tatu Vanhanen, ha puesto en el centro del debate la relación entre el coeficiente intelectual promedio de los países y su desarrollo económico.

Según este estudio, Uruguay se posiciona como el país con las personas más inteligentes en América Latina, con un cociente intelectual promedio de 96, seguido de Argentina y Chile, con 93 y 90 puntos, respectivamente.

Este ranking, construido a partir de datos históricos y actuales, resalta cómo la inteligencia nacional, medida a través del coeficiente intelectual, puede influir en fenómenos como la productividad, los logros educativos y el desarrollo económico.

¿Qué lugar ocupa Colombia en este análisis de cociente intelectual?

En el caso de Colombia, el país se encuentra en la posición número 11 dentro de América Latina, con un coeficiente intelectual promedio de 84.

Este puntaje lo sitúa por debajo de otras naciones de la región como Costa Rica (89) y México (88), y en el mismo nivel que Paraguay y Venezuela.

A pesar de estos resultados, los autores del estudio sugieren que la inteligencia nacional puede ser mejorada mediante políticas que fortalezcan la nutrición, la educación y la atención sanitaria, especialmente en la infancia.

Uruguay: 96 Argentina: 93 Chile: 90 Costa Rica: 89 Ecuador: 88 México: 88 Bolivia: 87 Brasil: 87 Cuba: 85 Perú: 85 Colombia: 84 Paraguay: 84 Venezuela: 84 Honduras: 81

Estas medidas podrían contribuir a cerrar las brechas socioeconómicas y potenciar el desarrollo en países como Colombia.

¿Cómo se compara América Latina con el resto del mundo en cociente intelectual?

A nivel global, los países asiáticos lideran el ranking. Singapur ocupa el primer lugar con un IQ promedio de 108, seguido por Corea del Sur (106) y Japón (105).

Estas naciones han logrado resultados sobresalientes gracias a sistemas educativos rigurosos y una fuerte inversión en ciencias y tecnología.

En comparación, América Latina enfrenta desafíos relacionados con la equidad en el acceso a la educación y los recursos necesarios para maximizar el potencial intelectual de sus ciudadanos.

Sin embargo, este estudio abre una ventana de oportunidad para que los países de la región reflexionen sobre políticas públicas que impulsen su desarrollo humano y económico.