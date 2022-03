¡Pilas! Inescrupulosos envían falsos mensajes para aplicar a Ingreso Solidario

Inescrupulosos estarían enviando falsos mensajes de texto para inscribirse y aplicar al subsidio de Ingreso Solidario, el programa de atención social del Gobierno Nacional, diseñado para solventar las necesidades de las familias más vulnerables de Colombia, tras la desestabilización económica generada por la pandemia de covid-19.

Desde Prosperidad Social se conoció que para aplicar al subsidio de Ingreso Solidario debe haber un previo registro y censo a través del Sisbén. A través de un estudio de vulnerabilidad se determinará si la familia está dentro de los parámetros de pobreza para optar por el beneficio.

La ayuda económica de este programa social es girada en pagos bimensuales por un monto de $380.000, es decir, que por cada mes de subsidio corresponden $190.000 por cada familia beneficiada.

Una vez más se suman estas alertas por campañas engañosas sobre estos beneficios del gobierno, con el objetivo de sustraer datos personales con fines desconocidos y de manera ilegal.

Se conoció que en estos falsos mensajes de texto se invita a aplicar al subsidio de Ingreso Solidario, y en el proceso de “inscripción” se deben proporcionar datos personales como cédula, número de celular y su nombre completo.

Ante esta alerta engañosa, las autoridades insisten en evitar responder a estos fraudulentos llamados. Es necesario que toda la información referente a nuevos cambios en los pagos, ampliación del cupo y aumentos, sea validada a través de los canales oficiales de Prosperidad Social.

Para aquellas personas que quieran inscribirse a dicho programa, Correa informó que esta nueva adición del millón de beneficiarios para el programa de Ingreso Solidario viene escogida del Sisbén IV, de todas las personas de en pobreza extrema.

Si no han hecho la encuesta de Sisbén IV, le pedimos que se acerque a la oficina de Sisbén de la Alcaldía de dónde está, y que le realicen la encuesta, porque si no se encuentran encuestados en el Sisbén IV, pues no vamos a entrarlos en esta nueva adición del millón, finalizó Susana Correa.