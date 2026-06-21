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¿Cuánto ganarán el nuevo presidente y vicepresidente de Colombia?

El país está a pocas horas de conocer quién será el nuevo presidente de la República.

Salario.
Salario. Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

junio 21 de 2026
11:22 a. m.
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La atención del país está hoy, domingo 21 de junio, en el desarrollo de la jornada electoral que decidirá al próximo presidente de la República para el periodo de 2026 a 2030.

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Los caminos son por Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda. El primero se presenta como un candidato alejado de las maquinarias políticas y el segundo le apuesta a seguir con la línea progresista del Gobierno.

Llegó el día cero: ¿Quién ganará?

Son varias las dudas en torno a las elecciones. La ciudadanía debe tener claro que, si llega a ganar el voto en blanco, no habrá efectos. El vencedor será el que se quede con la mayor cantidad de votos.

La jornada comenzó a las 8:00 a.m. y culminará a las 4:00 p.m., cuando, con el sonido del himno nacional, las urnas quedarán cerradas oficialmente. En un lapso aproximado de dos horas, se conocerá al vencedor con el preconteo.

El sueldo del próximo presidente

Sin duda, el futuro inquilino en la Casa de Nariño afrontará varios retos: la crisis en el sector salud, el déficit fiscal, las relaciones diplomáticas, la inseguridad, las acciones contra los grupos armados, entre otros.

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Una de las dudas de la gente es saber cuánto ganará el presidente. Hace pocos meses, La FM presentó un informe que explica a fondo cómo se calcula este valor.

A partir del 20 de julio de 2026, el salario del jefe de Estado será de 52 millones de pesos.

De forma desmenuzada, la asignación básica es de 12 millones de pesos y los gastos de representación superan los 22 millones de pesos. A esto se suma la prima especial de servicios, que es de 16.9 millones de pesos al mes aproximadamente. Para el caso del vicepresidente, el sueldo es de 41.3 millones de pesos.

Le puede interesar: ¿Cuánto ganarán el presidente y vicepresidente en 2026? Este es el salario.

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