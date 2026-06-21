Elecciones de segunda vuelta: el presidente Gustavo Petro habló y mostró su voto

La espera terminó y este domingo 21 de junio, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se miden en las urnas y uno de ellos será el próximo presidente de la República de Colombia.

Pasadas las 7:45 a.m., el presidente Gustavo Petro lideró la instalación de las elecciones. Desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, dio uno de sus últimos discursos como jefe de Estado.

El mensaje del presidente al país

“A toda Colombia, después de votar y entrados a los momentos de intensidad e indudables, les solicito máxima tranquilidad y sabiduría, como yo debo tenerla y todas las autoridades aquí presentes”, aseguró el jefe de Estado al recalcar la importancia de salir a votar.

Durante su discurso, resaltó el más reciente resultado en materia de operaciones militares: fue abatido alias Marlon, cabecilla de las disidencias que comanda alias Iván Mordisco, en Cajibío.

El llamado de las autoridades es a la calma para la ciudadanía, y para las instituciones el mensaje es respetar los resultados. Cabe mencionar que, en primera vuelta, hubo polémica en torno a este hecho.

El presidente reveló su voto

Tanto el mandatario como otras personalidades políticas no aceptaron los resultados de primera vuelta bajo el argumento de fraude. Sin embargo, la Registraduría, CNE y órganos internacionales respaldaron la transparencia del escrutinio e incluso en el exterior se destacó lo robusto de la jornada.

Cuatro años atrás, Petro resultó electo como presidente. La segunda vuelta se había desarrollado el 19 de junio de 2022. El hoy mandatario resultó ganador con el 50.44 %, lo que fue igual a más de 11 millones de votos.

En segundo puesto, quedó el ingeniero y exalcalde Rodolfo Hernández con un 47.31 % o más de 10 millones de votos.