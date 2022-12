¿En cuánto debería quedar el salario? Presidente de Fenalco reveló tope mínimo del aumento

Este 5 de diciembre inician oficialmente las mesas de diálogo entre el Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo y empresarios, para definir cuál será el aumento que tendrá el salario mínimo para el 2023.

Los encargados de definir esta cifra deberán evaluar algunos criterios como la evolución de los precios, es decir, la inflación; la dinámica económica, el rol de los trabajadores, la productividad, el desempleo y la informalidad, información que fue revelada por el Dane en las recientes semanas.

Aunque aún no se conoce cuál es el porcentaje que propondrán los gremios implicados, en diálogo con Noticias RCN, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, explicó cuál debería ser y justificó el por qué.

Cabal aseguró que los gremios darán a conocer su propuesta, partiendo de que el incremento del salario mínimo debe recoger y recuperar el poder adquisitivo de los sueldos de los trabajadores.

Esto “es fundamental en un escenario de inflación tan alta como la que hemos tenido este año. El incremento del salario debe reconocer esa inflación y por supuesto aumentar los puntos relacionados con la productividad para que se devuelva ese poder adquisitivo y un poco más”.

Adicionalmente, el presidente de Fenalco advirtió que “hay que tener mucha prudencia, mucha sensatez en no elevar el salario mínimo por encima de esos niveles, puesto que cualquier punto por encima de la inflación, según lo ha determinado el Banco de la República, tiene un costo de 1.9 billones al PIB y adicionalmente limita las posibilidades de generación de empleo. Yo creo que este salario mínimo, este incremento, hay que verlo también a la luz de la anunciada reforma tributaria del Gobierno Nacional, que obviamente va a generar un incremento de costos en caso de que sea aprobada”.

Tendiendo esto en cuenta, es necesario mencionar que el porcentaje de la inflación actualmente está en 12.53% y el de la productividad en 1.24%. Ambas cifras juntas suman un porcentaje de 13.77%, pero ¿el aumento del salario mínimo debe ser mayor a esta cifra?

“Sí, debe ser igual o mayor. Ojalá ese punto no sea de partida, sino que sea un punto alrededor del cual se puede hacer la concertación. Recordemos que, si no hay concertación entre el Gobierno, los trabajadores y los gremios, el decreto lo firmaría unilateralmente el presidente Petro antes del 30 de diciembre. Ojalá sea un salario razonable, técnico, que permita seguir generando empleo y devolver el poder adquisitivo a todos los colombianos”.

Noticias RCN: ¿Qué piensa sobre la propuesta de algunos sindicados sobre un incremento del 20%?

J.C: Ese salario es desmedido. Obviamente, va a afectar el crecimiento económico, la generación de empleo y como digo, no olvidemos que viene una anunciada reforma laboral por parte del Gobierno y si nosotros sumáramos el incremento de ese salario, más el impacto de la reforma laboral, las empresas tendrían entre el 30% y 40% de incrementos de costos laborales el año entrante, con lo cual, muchas mipymes seguramente no van a soportar esa carga laboral y desaparecerían. Yo creo que aquí el punto es que no nos tenemos que preocupar solamente por los que tienen hoy empleo, sino por los desempleados del país y por los informales que, con niveles altísimos de un incremento de salario mínimo, no podrían llegar a la fuerza laboral.