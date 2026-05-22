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Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Militar fortalece la formación científica y la innovación en Colombia

La Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Militar Nueva Granada continúa consolidando programas enfocados en investigación, innovación y desarrollo sostenible para responder a los desafíos científicos y ambientales del país.

Cortesía: Universidad Militar
Cortesía: Universidad Militar

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
11:00 a. m.
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La Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Militar Nueva Granada reafirmó su apuesta por la formación integral, la investigación y la innovación mediante una oferta académica enfocada en responder a los grandes desafíos científicos, tecnológicos y ambientales del país.

Según explicó la institución, sus programas académicos buscan formar profesionales con capacidades para generar soluciones en áreas estratégicas relacionadas con el desarrollo sostenible, la transformación social y el fortalecimiento del conocimiento científico. Las ciencias básicas y aplicadas cumplen un papel fundamental en la construcción de sociedades más sostenibles, competitivas e innovadoras.

Programas enfocados en ciencia, tecnología y sostenibilidad

Uno de los programas destacados es Matemáticas Aplicadas y Computacionales, orientado a la formación de profesionales capaces de analizar, modelar y resolver problemas reales mediante herramientas matemáticas, tecnológicas y computacionales.

Durante su formación, los estudiantes fortalecen competencias en modelación matemática, optimización, simulación y análisis de datos, además de habilidades relacionadas con la investigación y la innovación en contextos científicos, empresariales e industriales.

Por otra parte, el programa de Tecnología en Gestión y Producción Hortícola busca fortalecer el desarrollo sostenible del sector agrícola. Allí, los estudiantes adquieren conocimientos en manejo de cultivos, innovación tecnológica y gestión de sistemas productivos, promoviendo prácticas agrícolas eficientes y sostenibles.

Asimismo, el programa de Biología Aplicada fortalece capacidades científicas e investigativas relacionadas con biodiversidad, biotecnología y ciencias ambientales. La formación permite a los estudiantes participar en proyectos de investigación, conservación y aprovechamiento sostenible de recursos biológicos.

Investigación y formación posgradual

La Facultad también impulsa la formación avanzada a través de la Maestría en Biología Aplicada, dirigida a profesionales de ciencias biológicas, agropecuarias y ambientales que buscan fortalecer sus competencias académicas e investigativas.

El programa, de cuatro semestres, forma expertos con bases teóricas y metodológicas para abordar problemáticas relacionadas con conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de los seres vivos en distintos contextos naturales y productivos.

Además, promueve el desarrollo de pensamiento crítico, capacidades analíticas e innovación científica mediante proyectos enfocados en sostenibilidad, bioprospección y generación de soluciones con impacto social y ambiental.

La Universidad Militar Nueva Granada también destacó la participación de estudiantes y docentes en semilleros de investigación, proyectos científicos y alianzas académicas que contribuyen al fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.

Con estas iniciativas, la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas ratifica su compromiso con la excelencia académica y la formación de profesionales capaces de transformar su entorno desde la ciencia y el conocimiento.

Si desea más información, puede escribirnos a los correos:

  • mac@unimilitar.edu.co
  • programa.biologia@unimilitar.edu.co
  • tecnologia.horticultura@unimilitar.edu.co
  • maestria.biologia@unimilitar.edu.co

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