Producto muy querido por los colombianos vuelve a las tiendas: de esto se trata

La temporada de brujas y disfraces oficialmente ha comenzado en el país con el retorno de uno de los productos de temporada más anticipados. Productos Ramo ha anunciado de manera oficial el regreso de Gansito Zombie a las góndolas colombianas, consolidando una tradición comercial y cultural que dio inicio en el año 2023.

Lejos de ser un lanzamiento convencional, este producto se ha ganado un espacio predilecto dentro de los consumidores gracias a su estrategia de escasez temporal: aparece durante el mes de octubre, ocupa un lugar protagónico en los puntos de venta y luego desaparece hasta el año siguiente.

Esta edición especial reimagina al clásico pastel industrial bajo los códigos visuales y narrativos de la celebración de Halloween. El producto destaca por una estética inspirada en el terror fantástico y los zombies, acompañada de una distintiva mermelada pintalenguas creada exclusivamente para esta temporada, junto con un empaque de diseño alusivo a la festividad.

Esta combinación permite que la marca explore territorios creativos innovadores sin perder la esencia y el reconocimiento que los consumidores tradicionales de Ramo identifican de inmediato.

El impacto de esta estrategia no se limita únicamente al terreno de la novedad visual, sino que se traduce en cifras comerciales sumamente positivas para la compañía. Durante el mes de octubre de 2025, las ventas de Gansito Zombie registraron un crecimiento exponencial del 52% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Ante este escenario de alta demanda, las proyecciones para este ciclo comercial son aún más ambiciosas: Productos Ramo prevé colocar en el mercado nacional más de 1,15 millones de unidades, reafirmando su firme apuesta por las ediciones limitadas de temporada.

Más allá de las góndolas: gaming, cosplay y el SOFA

Sobre el impacto de esta iniciativa, Andrés Victoria, director de Negocio Marcas Colombia de Productos Ramo, señaló: "Gansito Zombie nos ha mostrado que una edición de temporada puede generar una conversación que va mucho más allá de las semanas en las que está disponible.

Cada año aprendemos de lo que pasa alrededor de la marca y buscamos nuevas formas de llevar ese universo a los consumidores, manteniendo los elementos que hacen reconocible a Gansito".

En sintonía con estas declaraciones, la estrategia de mercadeo ha trascendido el canal tradicional de supermercados y tiendas de barrio. A través de la campaña denominada "Zombifícate", la marca ha logrado conectar directamente con las nuevas generaciones al incursionar en ecosistemas digitales y culturales como los eSports, el gaming y el cosplay.

Esto incluye la realización de torneos especializados y experiencias inmersivas en escenarios de gran convocatoria juvenil, con una presencia destacada en espacios culturales tan relevantes como el SOFA (Salón del Ocio y la Fantasía).