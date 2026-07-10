Reconocido supermercado lanza ofertas por la semana de receso con hasta 50% de descuento

La llegada de la semana de receso escolar transforma de manera significativa las rutinas de los hogares colombianos. Con los niños y jóvenes pasando más tiempo en casa, aumentan las ocasiones de compartir en familia y, en consecuencia, la necesidad de revisar y reforzar el abastecimiento de la despensa.

Esta dinámica estacional coincide este mes con el pago de la quincena, configurando un escenario clave para que las familias planifiquen sus compras de consumo frecuente y logren una mayor eficiencia en el presupuesto doméstico.

El contexto económico actual respalda la importancia de este rubro. Según la medición más reciente de Gastometría de la firma Raddar, los alimentos para el hogar registraron un crecimiento real de 4,33 % durante el mes de agosto, representando cerca del 30 % del gasto total de los hogares en el país, una cifra equivalente a unos $32,8 billones.

Ante este panorama, anticipar las compras y aprovechar alternativas temporales de ahorro se convierte en una estrategia fundamental para mitigar el impacto financiero en las familias.

Descuentos para la semana de receso

Para responder a esta coyuntura, establecimientos como Makro han desplegado campañas comerciales especiales orientadas a facilitar el abastecimiento. Entre ellas se destacan las ofertas bajo el concepto de Contrarreloj, vigentes por tiempo limitado hasta el 5 de octubre, las cuales incluyen descuentos de hasta el 30 % en arroces y hasta el 35 % en pescados, además de rebajas en lácteos, bebidas y productos de panadería.

De forma complementaria, la compañía mantiene activas hasta el 8 de octubre sus promociones de Quincena, diseñadas para completar el mercado con reducciones que alcanzan hasta el 50 % en referencias seleccionadas de granos, aceites, pastas y café.

Ximena Restrepo, gerente de Marketing de Makro Colombia, señala que esta temporada representa una oportunidad idónea para organizar el mercado familiar. Mediante propuestas de corta vigencia y alternativas enfocadas en el consumo habitual, la cadena busca adaptarse tanto a las necesidades de las familias que permanecen en casa como a la de pequeños negocios.

A través de su propuesta "Makro también es Mikro", la empresa ofrece formatos flexibles que van desde las tallas S hasta las XL, permitiendo modular las compras de acuerdo con la capacidad y requerimiento de cada consumidor.

Con presencia en 16 ciudades a través de 20 tiendas físicas y canales digitales, este tipo de iniciativas comerciales reafirman la relevancia de la planeación y el aprovechamiento de incentivos temporales.