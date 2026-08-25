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¿Cómo será el Estatuto Antiterrorista del gobierno? Ministro del Interior explicó al detalle

En diálogo con Noticias RCN, el ministro Rodrigo Lara indicó cómo será la categorización de los grupos armados en el estatuto.

Noticias RCN

agosto 25 de 2026
12:27 p. m.
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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó la naturaleza criminal de los incendios que afectan al departamento del Tolima desde principios de agosto, una crisis que se ha agravado en los últimos ocho días y que mantiene activos cuatro focos complejos.

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Más de 205 bomberos trabajan junto a miembros de la Fuerza Pública, Defensa Civil y Cruz Roja para controlar las llamas que han amenazado viviendas y poblaciones.

¿Quiénes podrían estar detrás de los incendios?

La gobernadora del Tolima, en coordinación con nueve alcaldes y el ministro de Agricultura, evalúan los daños a la ganadería y producción agropecuaria.

El gobierno nacional identificó tres elementos que confirman la intervención criminal. Primero, las características del fuego. “El humo es más oscuro, las llamas tienen un color más azul y la altura confirma que hay acelerantes”, explicó Lara.

Segundo, los testimonios de alcaldes y población reportan que hombres en motos llegan y prenden estos incendios. Tercero, existe un patrón donde los incendios coinciden con actos terroristas en el sur del departamento.

El Estatuto Antiterrorista: así será

El ministro denunció además la presencia de grupúsculos que se presentan como voluntarios en los puntos de extinción, pero cuyo objetivo real es lanzar arengas y crear narrativas políticas. Algo similar a la Primera Línea.

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Como respuesta, el gobierno prepara un Estatuto Antiterrorista que incluirá una definición legal de organización terrorista, actualmente inexistente en la legislación colombiana.

Hay que definir qué es una organización terrorista y establecer una lista o un sistema de lista en donde esas organizaciones entran.

La propuesta contempla crear un régimen especial para estas organizaciones que incluye sistema penitenciario diferenciado, extinción de dominio especial y agravantes para delitos como la minería criminal a gran escala cuando exista relación con actividades terroristas.

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