Anuncian las fechas oficiales del Hot Sale 2026: prepárese para los mayores descuentos

El comercio electrónico en Colombia se prepara para uno de los periodos de mayor dinamismo del año con la llegada oficial del Hot Sale 2026. Esta iniciativa, impulsada por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), busca dinamizar las ventas digitales durante el último trimestre y anticipar parte del movimiento comercial característico de la temporada de fin de año.

Para esta nueva edición, el evento reunirá a cientos de marcas de múltiples categorías —como tecnología, moda, viajes, electrodomésticos y hogar—, integrando importantes novedades orientadas a transformar la experiencia de compra de los usuarios en el entorno digital.

Una nueva modalidad: Llegan los "Drops"

Una de las principales sorpresas anunciadas para el Hot Sale 2026 es la implementación de una estrategia comercial conocida como Drops by Hot Sale. Esta nueva modalidad se desarrollará de forma anticipada, concretamente del 16 al 18 de octubre de 2026, introduciendo una dinámica de ofertas con disponibilidad y vigencia sumamente limitadas.

De acuerdo con los organizadores, cada descuento bajo este formato estará diseñado para aparecer de manera repentina, agotarse en un periodo específico de tiempo y no volver a repetirse. Por esta razón, los consumidores deberán mantenerse altamente conectados, monitoreando las plataformas digitales y los sitios oficiales para cazar las oportunidades antes de que expiren.

¿Qué categorías liderarán las compras?

Como en ediciones anteriores, los compradores podrán encontrar rebajas sustanciales en un ecosistema multisectorial. Se espera una fuerte participación de marcas dedicadas a la venta de dispositivos móviles, computadores, televisores y línea blanca, así como agencias de viajes y aerolíneas que suelen ofrecer facilidades para planear las vacaciones de fin de año.

Asimismo, el sector de indumentaria, calzado y artículos deportivos contará con descuentos agresivos, posicionándose como una alternativa ideal para adquirir los regalos de diciembre con antelación y aliviar el presupuesto familiar.