Día sin IVA en Colombia volvería: cambios, topes y requisitos que se debaten en el Congreso

La discusión sobre el retorno de las jornadas institucionales de exención del Impuesto sobre las Ventas (IVA) regresa formalmente al debate legislativo colombiano. El Centro Democrático radicó un nuevo proyecto de ley en el Congreso con el objetivo de convertir esta estrategia en una herramienta permanente de reactivación económica, dinamización del consumo y apoyo al comercio formal nacional.

La iniciativa, liderada por el senador Christian Garcés, plantea otorgar facultades al Gobierno Nacional para que pueda decretar hasta tres jornadas del Día sin IVA cada año, tanto en establecimientos de comercio físico como en plataformas de comercio electrónico.

¿Cuáles serían los bienes beneficiados?

De ser aprobada la ley por las células legislativas, los consumidores podrían adquirir una amplia variedad de productos exentos de este tributo, siempre que sus precios no superen determinados techos fijados en Unidades de Valor Tributario (UVT):

Electrodomésticos, tecnología y computadores: Equipos de cómputo, telefonía móvil y electrodomésticos para el hogar.

Prendas de vestir y complementos: Vestuario general y accesorios.

Educación y entretenimiento: Útiles escolares, juguetes y juegos de mesa.

Deporte y agro: Artículos deportivos, así como insumos y bienes destinados al sector agropecuario.

Cabe recordar que las jornadas del Día sin IVA alcanzaron un notable dinamismo comercial durante el gobierno del expresidente Iván Duque, impulsando de forma masiva el consumo de los hogares colombianos durante el periodo de reactivación tras la pandemia. Sin embargo, la continuidad de la medida fue frenada bajo la actual administración del presidente Gustavo Petro, generando posturas encontradas entre gremios económicos, analistas fiscales y sectores políticos.

A pesar de que intentos previos por institucionalizar la medida en el periodo legislativo pasado naufragaron o no completaron su curso legal debido a vicios de trámite y discusiones sobre su impacto en el recaudo tributario, sus promotores confían en que las condiciones actuales abren espacio para lograr consensos.

El proyecto de ley deberá surtir ahora cuatro debates reglamentarios entre las comisiones económicas y las plenarias de Senado y Cámara de Representantes para convertirse en ley de la República. Mientras el sector comercial formal aguarda con expectativa los beneficios de posibles ventas extraordinarias, se anticipa que las discusiones abordarán con rigor el balance entre la estimulación de la economía y las metas de recaudo del Ministerio de Hacienda.