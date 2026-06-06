Inflación de mayo fue del 5,84%: alojamiento y servicios registran un alza considerable

El costo de vida en Colombia ha vuelto a convertirse en motivo de preocupación para millones de colombianos. Al cierre de mayo, la inflación anual escaló hasta el 5,84%, la variación más alta reportada en el país desde agosto de 2024, según reveló el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La economista Mariana Quinche explicó en diálogo con Noticias RCN que el repunte de mayo representa un incremento de 16 puntos básicos frente al comportamiento de abril, y una aceleración de 74 puntos básicos si se compara con el cierre del año pasado. De acuerdo con la analista, este fenómeno responde, entre otros, al comportamiento de los servicios y los bienes regulados.

Dentro de los sectores que impulsaron este indicador histórico sobresalen el transporte, el gas, la electricidad y el alojamiento. El impacto en los precios se siente con fuerza en las regiones; en ciudades como Cali, por ejemplo, el costo del combustible alcanzó los 16.300 pesos.

Banco de la República subió la tasa de interés en marzo para contrarrestar la tendencia creciente de la inflación:

Al evaluar la tendencia, la economista Jackeline Piraján advirtió que el ritmo inflacionario de este año sigue siendo superior al que se registraba en 2025, razón por la que la medición a 12 meses no ha dejado de acelerarse. Según explicó el arrendamiento de vivienda y los servicios públicos aportaron cerca del 55% del avance de la inflación.

Ante este panorama alcista que ya se venía gestando desde los primeros meses del año, las autoridades monetarias han intentado reaccionar. En su sesión del martes 31 de marzo, la Junta Directiva del Banco de la República aumentó la tasa de interés en 100 puntos básicos por segunda vez en lo que va de 2026. Con esta decisión, el interés pasó del 10,25% (fijado en enero) al 11,25% a partir del miércoles 1 de abril, en un esfuerzo técnico por devolver la inflación a una senda decreciente.

El Emisor justificó esta medida de contención al advertir que en enero y febrero la inflación se situó en 5,4% y 5,3% respectivamente, superando el 5,1% con el que cerró el 2025. “algo similar ocurrió con la inflación básica sin alimentos ni regulados que aumentó a 5,4% y 5,5% en esos mismos meses, superando su registro de diciembre (5,0%)”, indicó el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar.