Inflación en Colombia: 5 gastos que los hogares están recortando

La inflación en Colombia ya no se siente únicamente cuando llega el recibo de la luz o cuando se publica el boletín oficial del DANE. Hoy, el impacto económico se vive en las microdecisiones diarias: la fruta que se queda en el estante, la carne que se sustituye por huevo, o el domicilio del fin de semana que se cancela a último minuto.

Durante el mes de abril de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza del 0,78%, ubicando la cifra anual en un 5,68%. Este panorama, sumado a las tasas de interés del Banco de la República que se mantienen en un 11,25%, está encareciendo el costo de vida y transformando el comportamiento de los consumidores.

¿Cómo está cambiando el presupuesto familiar en Colombia?

De acuerdo con un reciente análisis financiero de la firma Russell Bedford Bogotá, los colombianos no han dejado de consumir, pero se han vuelto notablemente más selectivos. La tendencia actual marca una priorización estricta de lo obligatorio y un aplazamiento de lo que no resulta urgente.

Olga Tapias, socia de la firma y autora del análisis, explica el fenómeno:

Cuando alimentos, vivienda y transporte suben al mismo tiempo, las personas no ajustan un solo gasto, empiezan a tomar microdecisiones todos los días. Ahí es donde el IPC cambia la rutina.

¿Cuáles son esos rubros donde las familias están haciendo sus principales renuncias?

Comidas por fuera y domicilios:el primer recorte

El primer gasto que sale del presupuesto es el que parece más inofensivo. El café de la tarde, el almuerzo en la oficina o el pedido por aplicación el fin de semana están siendo recortados. No es para menos, el sector de restaurantes y hoteles registró una inflación anual del 9,61%.

El consejo experto: Defina un tope máximo semanal exclusivo para comer por fuera, completamente separado de su presupuesto para el mercado.

Mercado selectivo: frutas, papa, huevos y carne

El rubro de alimentos experimentó una subida del 6,71% anual. Productos básicos han tenido incrementos significativos en lo que va del año, como las frutas (20,97%) y la papa (36,51%). Las familias están cambiando la carne de res por proteínas más económicas.

El consejo experto: Compare precios por kilo, priorice alimentos de cosecha temporal y opte por presentaciones a granel o tamaño familiar para proteger el valor nutricional sin desangrar la billetera.

Transporte urbano y gasolina: el reto de la movilidad

Moverse por la ciudad es cada vez más costoso. El transporte urbano acumula un alza del 10,29% en 2026, mientras que los combustibles siguen ajustándose.

El consejo experto: Agrupe sus diligencias para evitar trayectos innecesarios. Un gasto de $15.000 en un taxi extra puede parecer poco, pero si se repite varias veces a la semana, impacta fuertemente el presupuesto mensual.

Arriendo y servicios públicos: el peso fijo ineludible

El alojamiento y los servicios básicos representan aproximadamente un tercio del gasto total (33,12%) de una familia colombiana promedio. Solo en abril, el gas subió un 2,13% y las cuotas de administración un 3,82%.

El consejo experto: Al ser gastos difíciles de eliminar, la clave está en la prevención: evite intereses por mora, revise posibles fugas de agua y busque negociar con su arrendador antes del reajuste anual.

Compras para el hogar y el peligro del crédito

Renovar los muebles o comprar artículos para la casa ha pasado a un segundo plano, especialmente si requiere financiamiento. Con una tasa de usura rondando el 28,17% para créditos de consumo, financiar gastos ordinarios es un riesgo alto.

El consejo experto: No pague el mercado, los servicios públicos ni los regalos con tarjeta de crédito a varias cuotas. Los intereses pueden llegar a duplicar el valor original del producto.

La recomendación no es recortar por recortar, sino proteger lo esencial: alimentación, vivienda, transporte y obligaciones

Concluye Tapias, recordando que la educación financiera es la mejor herramienta para combatir la inflación.