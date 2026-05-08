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Se disparó la inflación en el mes de abril en Colombia: ¿A cuánto llegó y por qué subió?

En abril de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 5,68%, mientras que la variación mensual fue del 0,78%.

Se disparó la inflación en el mes de abril en Colombia: ¿A cuánto llegó y por qué subió?
Foto: Pixabay.

Reuters

mayo 08 de 2026
07:27 p. m.
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Colombia registró una inflación de 0,78% en abril, un dato superior al esperado por el mercado, impulsado por el alza de los precios de los alimentos, bienes y servicios del hogar, el transporte y los servicios públicos, informó el viernes el Departamento Nacional de Estadística (Dane).

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El dato se comparó con la variación de 0,66% en abril del año pasado y de 0,78% en marzo.

El mercado esperaba una inflación de 0,73% para el cuarto mes del año 2026.

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Así subió la inflación en abril 2026

El comportamiento en abril estuvo explicado por un incremento en los precios de los alimentos, de un 1,51%; en los bienes y servicios para el hogar con un 1,06%; en el transporte con un 0,81%; en los servicios públicos y en la salud con un 0,70%, precisó el Dane.

En contraste, se registró una contracción del sector de información y comunicaciones en un 0,05%.

Entre enero y abril, la inflación alcanzó un 3,87%, por encima del 3,30% en el mismo periodo de 2025.

En los últimos 12 meses hasta abril, la inflación acumuló un 5,68%, superior al 5,16% en igual periodo del año previo y a la meta puntual de largo plazo del Banco Central de 3%.

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¿Por qué subió la inflación en Colombia en el mes de abril?

El aumento de la inflación fue la principal razón por la que el Banco Central incrementó entre enero y marzo en un total de 200 puntos base su tasa de interés de referencia, aunque en su reunión de finales de abril la dejó estable en el actual nivel de 11,25%.

En su informe trimestral de política monetaria publicado esta semana, el equipo técnico del Banco Central revisó a un 6,4% su pronóstico de inflación para este año, desde uno previo de 6,3%, con lo que incumpliría la meta por sexto año consecutivo.

El Dane reveló que la variación mensual del IPC por nivel de ingresos fue:

  • Pobres: 0,80%
  • Vulnerables: 0,81%
  • Clase media: 0,76%
  • Ingresos altos: 0,80%
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