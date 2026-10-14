Ingresos mínimos para una tarjeta de crédito premium: Esto debe ganar

Adquirir una tarjeta de crédito prémium se ha convertido en una meta aspiracional para muchos consumidores que buscan acceder a beneficios exclusivos, tales como el ingreso ilimitado a salas VIP en aeropuertos, seguros de viaje internacionales, acumulación acelerada de millas y asistencia personalizada.

Sin embargo, el acceso a estos plásticos con cupos de alto valor no está disponible para cualquier bolsillo y exige cumplir con estrictos filtros financieros por parte de la banca.

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De acuerdo con el análisis del sector financiero, para optar por un plástico con un cupo superior a los $15 millones, las entidades bancarias exigen por lo general que los ingresos mensuales de los solicitantes arranquen desde los $5 millones, aunque este piso varía drásticamente dependiendo de la entidad y de la categoría de la tarjeta.

¿Qué requisitos se necesitan para acceder a ello?

Al examinar la oferta actual de los principales emisores del país, se evidencian diferencias sustanciales en los umbrales salariales solicitados:

Bancolombia: Es posible encontrar alternativas en su portafolio prémium —como plásticos tipo Visa Infinite, Mastercard Black o American Express Platinum— que otorgan cupos desde los $15 millones y pueden escalar hasta los $300 millones. Para acceder a opciones como la Mastercard Black, la entidad suele fijar un piso de ingresos a partir de los $5 millones mensuales.

Davivienda: Por su parte, la entidad maneja un enfoque más exclusivo para su segmento afluente o prémium. El banco ha explicado que sus tarjetas de esta categoría están dirigidas principalmente a clientes cuyos salarios o ingresos comprobados superan los $20 millones mensuales.

BBVA y Banco de Occidente: Estos bancos suelen evaluar cada solicitud de forma individualizada bajo el perfil integral del cliente. No obstante, sus portafolios manejan líneas robustas: por ejemplo, el Banco de Occidente ofrece tarjetas como la Credencial Mastercard Black con cupos que van desde los $25 millones hasta los $49 millones, mientras que su gama Visa Infinite parte desde los $50 millones. En el caso de BBVA, sus plásticos Black contemplan cupos que oscilan entre los $20 millones y los $999 millones.

¿Qué más evalúan los bancos además del salario?

Tener el ingreso mínimo requerido no garantiza por sí solo la aprobación del plástico. Los departamentos de riesgo de las entidades financieras realizan un análisis exhaustivo que incluye el historial y comportamiento crediticio del usuario, sus hábitos de pago anteriores, el nivel actual de endeudamiento y la vinculación previa que tenga con otros productos de la misma institución.

Asimismo, los expertos recuerdan que mantener una tarjeta prémium conlleva costos de mantenimiento elevados. Las cuotas de manejo de estos plásticos metálicos o exclusivos pueden representar un rubro considerable para el bolsillo, con tarifas mensuales que rondan los $50.000 o que, en casos más exclusivos, superan el millón de pesos al año ($1,3 millones o más).

Por esta razón, la recomendación de los analistas e instituciones financieras antes de dar el salto a una tarjeta de esta categoría es evaluar detalladamente si los beneficios obtenidos (como millas y accesos a aeropuertos) compensan de forma real la inversión en la cuota de manejo, evitando así caer en riesgos de sobreendeudamiento al malinterpretar un cupo alto como liquidez disponible.