¿Cómo influye la importación de insumos y productos en el alza de precios de los alimentos?

A partir de los resultados de inflación de 2022 muchas personas se han preguntado qué tienen que ver los insumos y productos importados con el comportamiento de los precios de las cosas en Colombia, sobre todo en el último año. Por esta razón, en Las Cuentas de Oviedo de Noticias RCN explicamos qué es lo que más se importa y cuál es su impacto en la economía.

En los 10 primeros meses del año 2022 Colombia ha importado aproximadamente 65.518 millones de dólares, donde el principal rubro de las importaciones está asociado con aparatos y material electrónico: televisores, equipos de sonido, telefonía móvil.

En el mismo orden de ideas, en el cuarto lugar se ubican los vehículos, partes y accesorios que han generado 5.170 millones de USD, esta comparación entre uno busca explicar los niveles de la inflación de 2022.

Volumen de importaciones en Colombia para 2022

De acuerdo con Oviedo, otra forma de ver las informaciones no es por su valor, sino por su volumen, en este caso en particular, en el periodo entre enero y octubre de 2022, Colombia ha importado aproximadamente 34 millones de toneladas, donde el producto más relevante ha sido los cereales: maíz, trigo y la soya que no solo son fundamentales para la alimentación de los consumidores finales, sino que también son un insumo para la cría de aves que producen pollo y huevos, además de la cría de cerdos.

En este sentido, los 7,7 millones de toneladas de cereales que se importaron en 2022 son muy similares a los importados en el mismo periodo en años anteriores. Sin embargo, el precio por tonelada ha tenido un incremento del 21% entre 2021 y 2022, lo cual demuestra el encarecimiento de los precios internacionales de estos productos que no son producidos en su totalidad en el mercado colombiano.

Esto explica la exposición al mercado internacional que ha mostrado un 21% más de valor y esto se suma al 21% de depreciación del peso; y es justo allí donde se genera el mayor valor para los productores agropecuarios en importaciones de maíz, trigo y soya han sido fundamentales a la hora de explicar la inflación alimentos.