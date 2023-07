Atención: a partir del 15 de julio la jornada laboral se reducirá a 47 horas semanales

A partir del 15 de julio, la jornada laboral se reducirá de manera progresiva hasta llegar a 42 horas en los próximos 3 años. La primera disminución empieza a regir en 10 días, una hora a la semana, lo que significa que no se trabajaran 48 horas, sino 47.

Noticias RCN contactó a Mirna Wilches, abogada laboralista, para entender los aspectos que podrían cambiar tanto para el empleado como para el empleador.

¿Cuál es el impacto que podría tener esta reducción en la jornada laboral?

"La jornada laboral comienza a partir del 15 de julio con 47 horas semanales, lo que va a generar un cambio en la estructura de como se ha planteado la jornada ordinaria actualmente. Por ejemplo, hoy en día, había una jornada máxima de 8 horas al día; a partir de este momento, la jornada se está estructurando semanalmente y ya no habrá un límite de horas diarias para trabajar, sino semanales. Eso significa que el empleador y el empleado, de común acuerdo, deben determinar cómo quedaran esas horas diarias, que se deben distribuir entre 5-6 días a la semana", empezó diciendo la jurista.

¿Y las horas extra?

"Y a partir de la hora 47, que empieza desde el 15 de julio será hora extra. Esto generará algún tipo de incertidumbre desde el punto de vista de cuántas horas máximas podría trabajar si son 8, 9 y 12. Eso tendrá que revisarse del punto de vista de salud e integridad. También genera una zona gris en la aplicación de la norma que generará conflictividad laboral en nuestro país. El valor hora también será una discusión, porque la norma dice que no habrá ningún tipo de disminución de la remuneración salarial, ni prestacional, ni de las condiciones laborales del empleado. No habrá exoneraciones del empleador frente al empleado. Tampoco dice que aumentará el valor hora, así que me imagino que quedará a expensas de la jurisprudencia", agregó Wilches.

¿Cómo va a ser la disminución de esas horas a partir del próximo año?

"La ley establece una implementación gradual de esa disminución de las horas extra. Este 15 de julio comienza con 47, el próximo 15 de julio del 2024 comenzará con 46. En el 2025, ya no se reducirá 1 hora sino 2, quedando en 44. Hasta el 2026, cuando la jornada laboral quede en 42 horas. Los empleadores según la norma pueden anticiparse para implementar las jornadas. De hecho, muchas multinacionales ya tienen 44 horas ordinarias establecidas", concluyó.