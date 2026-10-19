Medellín se convierte en la capital mundial del real estate: así será la cumbre internacional que reunirá a expertos de 6 países

Medellín se alista para recibir a referentes de la industria inmobiliaria en la quinta edición de la Convención Internacional de Negocios Inmobiliarios (COINMO). El evento, concebido por la empresaria Karolina Ochoa, se llevará a cabo del 24 al 26 de noviembre en las instalaciones del Centro de Eventos El Tesoro.

La cumbre proyecta reunir a más de 800 personas por día, congregando a profesionales, inversores y apasionados del sector procedentes de países como Panamá, Chile, Argentina, España, México, Estados Unidos, República Dominicana, Ecuador y Guatemala.

Este flujo de talento internacional busca consolidar un espacio de alto valor para la actualización y el intercambio de experiencias comerciales.

De esto se tratará la convención en Medellín

El programa de esta edición ha sido estructurado bajo tres ejes conceptuales: “Ser, Hacer y Tener”. La primera jornada se enfocará en el desarrollo de bases personales y la superación de barreras internas; la segunda estará destinada a dotar a los asistentes de herramientas y estrategias prácticas; y la tercera buscará consolidar los aprendizajes obtenidos.

Entre los temas centrales de la agenda destacan la inteligencia artificial aplicada al sector, el desarrollo de marca personal, el cierre de negocios, las campañas digitales, los embudos de venta y la automatización de procesos.

El evento contará con la participación de destacados ponentes internacionales y locales, entre ellos Jurgen Karick, Juan Londoño, Ale Rincón, Santiago Paz, Ale Cifuentes, Teo Tinivelli, Kike Ramírez y la propia fundadora, Karolina Ochoa. Además de las conferencias magistrales, COINMO potenciará las ruedas de contacto a través de espacios dedicados al networking estratégico

La celebración de esta convención coincide con un momento de expansión para el mercado de inversión en real estate en América Latina. De acuerdo con proyecciones de IMARC Group, este mercado alcanzó un valor de USD 731.700 millones en 2025 y se estima que ascienda a USD 1,29 billones para 2034, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta de 6,33 % entre 2026 y 2034.

Ante este panorama, la organizadora subraya que el objetivo para este año es ofrecer una experiencia concentrada que priorice la interacción directa entre asistentes y expertos. Quienes deseen participar podrán escoger entre diversas modalidades de experiencia, las cuales incluyen kit de bienvenida, certificado oficial de participación, grabaciones del evento, una sesión de implementación y un documento recopilatorio con las claves estratégicas del encuentro.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas para los profesionales que buscan transformar su operativa comercial de cara al cierre de año.