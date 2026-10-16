Estas son las mejores tasas de interés para invertir en un CDT en la segunda parte de octubre

En un mercado marcado por ajustes en las tasas de interés y la búsqueda constante de refugios financieros seguros, los Certificados de Depósito a Término (CDT) continúan consolidándose como una de las opciones predilectas para los ahorradores colombianos.

A pesar de los recortes graduales en la tasa de intervención del Banco de la República, varias entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) continúan ofreciendo tasas efectivas anuales (E.A.) que superan el umbral del 13%.

De acuerdo con el reporte más reciente de tasas pasivas de captación publicado por la Superintendencia Financiera de Colombia, la oferta de rentabilidades superiores al 13% E.A. se concentra principalmente en plazos medianos y largos (iguales o superiores a 360 días).

Mejores bancos para invertir en CDT: tasas de 13%

Corficolombiana: Se posiciona como una de las opciones más competitivas en emisiones a plazos superiores a un año (360 días o más), alcanzando tasas brutas que se ubican hasta en un 14,25% E.A. para montos específicos.

Koa Compañía de Financiamiento: Encabeza las ofertas digitales y de mediano-largo plazo, registrando rendimientos de hasta un 13,51% E.A. a 18 meses y cercanas al 12,9% - 13,0% en tramos a un año.

Banco de Occidente: Destaca dentro de la banca comercial tradicional al registrar tasas competitivas para sus CDT de largo plazo, bordear el 13,45% E.A. en emisiones especiales.

Pibank y Mibanco: Mantienen ofertas digitales que se sitúan sobre el 13,00% E.A. y 13,42% E.A. a 360 días, facilitando montos de apertura desde $100.000 COP.

Coltefinanciera: Reporta techos de rentabilidad del 13,10% E.A. a un año.

Esta dinámica responde a la necesidad de captación de los establecimientos de crédito para diversificar sus fuentes de liquidez y sostener su cartera en el mediano plazo.