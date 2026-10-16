CANAL RCN
Economía

Estas son las mejores tasas de interés para invertir en un CDT en la segunda parte de octubre

Conozca las entidades con mejor tasa para invertir su dinero.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
03:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un mercado marcado por ajustes en las tasas de interés y la búsqueda constante de refugios financieros seguros, los Certificados de Depósito a Término (CDT) continúan consolidándose como una de las opciones predilectas para los ahorradores colombianos.

A pesar de los recortes graduales en la tasa de intervención del Banco de la República, varias entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) continúan ofreciendo tasas efectivas anuales (E.A.) que superan el umbral del 13%.

Tarjetas de crédito de este banco dejarán de funcionar en esta fecha: aviso a clientes
RELACIONADO

Tarjetas de crédito de este banco dejarán de funcionar en esta fecha: aviso a clientes

De acuerdo con el reporte más reciente de tasas pasivas de captación publicado por la Superintendencia Financiera de Colombia, la oferta de rentabilidades superiores al 13% E.A. se concentra principalmente en plazos medianos y largos (iguales o superiores a 360 días).

Mejores bancos para invertir en CDT: tasas de 13%

  • Corficolombiana: Se posiciona como una de las opciones más competitivas en emisiones a plazos superiores a un año (360 días o más), alcanzando tasas brutas que se ubican hasta en un 14,25% E.A. para montos específicos.
  • Koa Compañía de Financiamiento: Encabeza las ofertas digitales y de mediano-largo plazo, registrando rendimientos de hasta un 13,51% E.A. a 18 meses y cercanas al 12,9% - 13,0% en tramos a un año.
  • Banco de Occidente: Destaca dentro de la banca comercial tradicional al registrar tasas competitivas para sus CDT de largo plazo, bordear el 13,45% E.A. en emisiones especiales.
  • Pibank y Mibanco: Mantienen ofertas digitales que se sitúan sobre el 13,00% E.A. y 13,42% E.A. a 360 días, facilitando montos de apertura desde $100.000 COP.
  • Coltefinanciera: Reporta techos de rentabilidad del 13,10% E.A. a un año.

Esta dinámica responde a la necesidad de captación de los establecimientos de crédito para diversificar sus fuentes de liquidez y sostener su cartera en el mediano plazo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Histórica cadena de restaurantes en Colombia entra en liquidación judicial

Finanzas personales

¿Comercios pueden rechazar efectivo en Colombia? Lo que dice la ley

Dólar

¿Inesperado? Así cerró el precio del dólar en Colombia hoy 16 de octubre de 2026

Otras Noticias

Panamá

Fuerte sismo se reportó en Panamá, cerca de Colombia: ¿de cuánto fue la magnitud?

¿Cuáles fueron las zonas de Colombia más aledañas al epicentro? Descubra aquí los detalles completos.

Lluvias En Colombia

Esta es la predicción del clima para este fin de semana: ¿qué se espera para Bogotá?

El pronóstico contempla precipitaciones de distinta intensidad en varias zonas del país, con posibilidad de tormentas eléctricas.

Estadio El Campín

¿Cómo está la cancha de El Campín para el partido Millonarios – Jaguares? Sencia responde

Artistas

Fonseca confirmó nueva sede para su concierto en Bogotá

Cuidado personal

Este es el hábito cotidiano que le ayuda a prevenir una de cada tres enfermedades gastrointestinales