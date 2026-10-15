Tarjetas de crédito de este banco dejarán de funcionar en esta fecha: aviso a clientes

y en esta oportunidad, miles de clientes que migraron de Itaú al Banco de Bogotá deben estar atentos al futuro de sus productos. Tras la notificación oficial enviada por la entidad financiera, se confirmó la fecha límite en la que los plásticos originales de Itaú dejarán de estar operativos de manera definitiva, dando paso a la migración total hacia el ecosistema del Banco de Bogotá.

De acuerdo con la información divulgada, el próximo 21 de octubre marcará el cese definitivo del funcionamiento de las tarjetas de crédito tradicionales de Itaú. A partir de ese día, dichos plásticos quedarán totalmente inhabilitados para compras en establecimientos físicos, transacciones por internet o avances en efectivo.

Por esta razón, el Banco de Bogotá ha hecho un llamado urgente a sus nuevos clientes para que gestionen la transición de sus tarjetas con suficiente antelación y eviten inconvenientes en sus operaciones diarias.

¿Qué deben hacer los clientes de Itaú según su caso?

El procedimiento a seguir se divide en dos escenarios principales, según el estado en que se encuentre cada usuario:

Clientes que ya tienen la nueva tarjeta del Banco de Bogotá: Aquellas personas que ya recibieron el nuevo plástico de reemplazo deben realizar su activación inmediata a través de la aplicación móvil o los canales digitales oficiales del Banco de Bogotá. Al activar la nueva tarjeta, el plástico de Itaú quedará inactivo de forma automática.

Clientes que aún no han recibido la nueva tarjeta: Quienes todavía no cuentan con el nuevo producto físico deben ingresar a la plataforma o la Banca Móvil del Banco de Bogotá para verificar y actualizar urgentemente sus datos de contacto. Contar con la dirección de residencia, correo electrónico y teléfono celular al día es indispensable para que el banco pueda gestionar el envío e itinerario de entrega del plástico.

Desde la entidad bancaria recuerdan que, pese al cambio de plástico y a la actualización del sistema operativo, las obligaciones financieras acumuladas no cambian. Los saldos adeudados, cuotas pendientes y fechas habituales de facturación de cada usuario se mantendrán vigentes.

Los clientes deben seguir consultando sus movimientos y extractos a través de las herramientas digitales habilitadas por el Banco de Bogotá y realizar sus pagos a tiempo para proteger su historial crediticio.