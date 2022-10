“Yo no sé cuántos trabajos ha producido el ministro de Hacienda”: Mario Hernández

Uno de los temas que más preocupa a los colombianos es el encarecimiento de la vida, luego de que el precio del dólar se disparara y hoy en día estuviera rondando los 4.700 pesos. Además, el salario mínimo es otro tema que está a la orden del día.

Para hablar de este tema, uno de los grandes referentes es el empresario Mario Hernández, quien habló en el ‘Debate de las 6’, programa de Noticias RCN digital, dirigido por su director Santiago Ángel, y dejó una postura clara de lo que se está viendo en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Eso se está viendo un gran despelote. No hay unas políticas serias. Estamos disparando para todos los lados, pero no es decir, es ejecutar, es hacer las cosas, es llevarlas a cabo. Yo veo muy difícil que puedan cumplir, cuando todos los partidos políticos están buscando su pedazo. No estamos buscando su pedazo, no estamos buscando en la comunidad. Nadie habla de la corrupción, sino pongamos más impuestos. Eso encarece la vida”, aseguró Hernández.

Mensaje a José Antonio Ocampo

Adicionalmente, Mario Hernández tuvo la oportunidad de enviar un mensaje al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y su forma en que está manejando la cartera.

“Yo no sé cuántos puestos ha generado en la vida y a esos genios de la economía los invito a que vengan y manejen el negocio para que vean cómo se hace, porque el papel aguanta todo”, añadió.

Finalmente dijo: “Al presidente que mire, aterrice y que vea las cosas. La fábrica está abierta cuando quiera. Pensemos en la comunidad. Los señores políticos, los partidos, todos buscando su pedazo y no en la comunidad. Por eso es que no creemos en ellos”.