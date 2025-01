¿Vendrán nuevos impuestos con la conmoción interior en el Catatumbo? Minhacienda responde

Este 24 de enero se conoció el decreto con el que el Gobierno decretó el estado de conmoción interior para la región del Catatumbo, Cúcuta y su área metropolitana; y algunos municipios de Cesar.

El documento hace mención sobre un punto fundamental, la parte presupuestal. Dada la contingencia de violencia desbordada, el Gobierno afirma que “adopta las medidas presupuestales y fiscales necesarias que permitan atender la región”.

Con este ítem, se han generado especulaciones sobre los impuestos temporales que podrían venir con este decreto. Para esclarecer las dudas, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, estuvo en A lo que vinimos.

¿Qué nuevos impuestos vendrán con la conmoción interior? ¿Quiénes tendrán que pagarlos?

“En este marco de la tragedia que está sucediendo en el Catatumbo, hemos identificado unos impuestos de recaudación rápida, entre ellos el de los juegos de azar en línea. Realmente más que un nuevo impuesto es quitar una exención que les había dado en 2016. Es una industria que ha crecido, pero sobre todo creo que el espíritu redistributivo de los impuestos es hoy todos en un mensaje de unidad”.

“Tenemos que buscar recursos para proteger la población del Catatumbo, pero a la vez mantener la estabilidad fiscal del país y esto nos lleva a este estado de conmoción interior en el que, con juegos de suerte de azar, esperamos recaudar algo así como 600 mil millones; pero también la flexibilidad para poder mover rubros dentro del presupuesto general de la nación y evaluaremos algunos puntos específicos sobre regalías, algunos procesos abstractos de regalías”.

¿Estos juegos de azar son los que la gente llama ‘apuestas en línea’? ¿O también los casinos?

“Realmente por el estatuto tributario en Colombia los IVA pueden ser 0, 5 o 19. Los juegos de azar físicos ya tienen impuestos IVA completos, son los juegos que están en línea, que tienen una exención. Hoy es una industria consolidada que puede aportar a los colombianos y sobre todo en este momento de crisis”.

“Es una medida por un momento temporal, y hago esta aclaración porque en ningún momento estamos tratando de reemplazar al Congreso en su función legislativa. Cualquier medida estructural de largo aliento debe pasar por el Congreso, pero ante un estado de excepción, como lo es la conmoción interior por una duración de 90 días con sus posibles postergaciones que permite la ley, estamos apuntándole a esos impuestos de juegos de azar en línea”.

¿Es necesario que haya más impuestos?

“No estamos creando impuestos que afecten a la población. Creo que ninguna de las personas hoy que están allá en los albergues temporales juega juegos en línea de azar. Quizás algunos sí, pero no son los bienes de primera necesidad. Realmente es una contribución solidaria que no va a afectar a las empresas y pequeños consumidores. Es una medida que se toma en un momento de caída. Esta medida no va a afectar el bolsillo de los colombianos y menos de los ciudadanos que han llegado a Cúcuta víctimas del desplazamiento forzado”.

¿Tienen pensado utilizar los recursos no ejecutados por ministerios?

“Realmente el ejercicio que nosotros hicimos previo a este estado de conmoción y que se ve en las partidas que están aplazadas de esos 12 billones, es que las entidades que apropiaron recursos y los enviaron a fiducias para trabajarlos este año, pues no les asignamos la misma cantidad de presupuesto”.

“Hemos hecho un esfuerzo muy importante por revisar qué entidades ejecutaron, cuáles no; para hacer una asignación eficiente. Definitivamente con este decreto de conmoción lo que sí podemos hacer es mover rubros presupuestales”.

“Sin embargo, eso no garantiza la existencia de la caja. Creo que es un concepto que es importante que la ciudad no tenga claro que una cosa es el presupuesto y la otra es la caja. Si no tengo una liquidez para garantizarlo vía recaudo, eso no sirve. El problema que hoy hemos tenido con el choque de caja es que hay muchas entidades que tienen presupuestos asignados, pero no existe esa garantía de caja”.

“La creación de estos impuestos en la emergencia nos permite tener una disponibilidad inmediata de caja para pagar esta emergencia social que se está dando en el Catatumbo y a todas estas víctimas de desplazamiento en esa zona”.

¿Aumentarán los impuestos a la gasolina y ACPM a partir de febrero?

“Todos los años los impuestos de transporte suben con la indexación. Por ejemplo, el transporte de la gasolina en los oleoductos tiene una indexación que sube por ley, pero realmente estos serán aumentos que no serán superiores a los 90 pesos para el caso de la gasolina y mucho más inferiores para el caso de diésel, donde estamos en un proceso de concertación con los camioneros”.

“Una indexación tradicional que realmente no llegará ni siquiera al 1% del valor y del precio del combustible”.