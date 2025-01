¿La reacción del Gobierno fue tardía frente a la crisis humanitaria en el Catatumbo?

El tema que ha centrado la atención de la opinión pública en los últimos días ha sido la crisis humanitaria en el Catatumbo. Las hostilidades del ELN contra las disidencias llevaron prácticamente al colapso en esa región.

Los resultados son más que visibles. Miles de desplazados han llegado a Cúcuta mientras esperan poder retornar a su territorio bajo garantías de seguridad. La medida más importante hasta el momento es la declaración de conmoción interior en esa región por parte del Gobierno.

En La Mesa Ancha discutimos sobre la coyuntura y la caótica situación que se vive en el nororiente del país. La invitada fue Jerome Sanabria, vocera de ‘No Con Mi Ahorro’.

¿Fue tardía la reacción del Gobierno?

Julio César Iglesias:

“En el Catatumbo vemos los problemas de Colombia representados en una sola región y en la reacción del Gobierno, vemos gran parte de los problemas que tiene este gobierno, como la seguridad de la comunidad. ¿Cómo es posible que el presidente anuncie algo tan grueso, una medida tan importante, sin saber que no podía declarar conmoción interior y emergencia económica al mismo tiempo? Esto tiene que ver por tratar de gobernar por Twitter”.

“Estamos en un nuevo escenario del conflicto en la que el gobierno no está preparado. Esa es la razón por la cual el decreto debía salir el lunes (20 de enero). El Gobierno está en una desconexión absoluta, porque no hay estrategia de seguridad, no había un plan B”.

¿Puede haber una crisis humanitaria similar en Arauca?

Juana Afanador:

“Para poder entender, actuar y prevenir lo que pasó en el Catatumbo y lo que también pasa en Arauca actualmente, hay que entender los contextos. Resulta que el contexto del Catatumbo es muy parecido al contexto de Arauca. Presencia de guerrillas como el ELN. En los 80 empieza la presencia de las FARC y la pelea por el control territorial”.

“Hay un elemento más fundamental que une a las dos regiones del país, es la explotación petrolera, que también hizo que se exacerbara el conflicto armado, más la frontera con Venezuela. Entonces, para entender qué pasa, hay que tener muy claro que en Arauca pasa el mismo fenómeno y que es muy probable que en algún momento haya un enfrentamiento entre las disidencias de las FARC y el ELN en el departamento”.

Papel de Venezuela en el conflicto del Catatumbo

Jerome Sanabria:

“Sabemos abiertamente que Venezuela tiene relación con el narcotráfico que financia el ELN y el narcotráfico es justamente la causa de la guerra que está viviendo en este momento en el Catatumbo. ¿Cómo le vamos a pedir que no los deje entrar? Es un absurdo y más bien una burla para los colombianos”.