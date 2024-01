Outlet con productos Miniso: usuarios en las redes descubrieron una tienda con imperdibles descuentos

En las últimas horas, se ha vuelto viral en redes sociales un outlet de Miniso en Bogotá, una tienda minorista de productos chinos con excelentes precios y tecnología.

A través de Instagram, la cuenta Priceitcol descubrió este almacén, ideal para los amantes de la marca Miniso en la capital colombiana. Esta tienda, ubicada en San Andresito de San José, es el lugar perfecto para adquirir artículos de Miniso con grandes descuentos.

Outlet de productos Miniso en Bogotá

Con gran entusiasmo, la cuenta compartió la noticia con sus seguidores, mostrando productos de skincare, tecnología, peluches, entre otros artículos. En el video, se pueden observar artículos para el hogar y para los animales domésticos desde los $2.000. Del mismo modo, se pueden encontrar allí, parlantes, accesorios de maquillaje y espejos.

La revelación más sorprendente fue el tema de los precios. Según lo compartido, los artículos en este outlet tienen precios considerablemente más bajos que en las tiendas regulares de Miniso. Como ejemplo, se pueden encontrar peluches a $4.000, billeteras a $10.000, productos de tecnología a $5.000, entre otros.

Igualmente, la página anunció: “Hay que tener en cuenta que las cajas y empaques pueden estar un poco dañados, pero los productos están muy buenos”.

Usuarios reaccionaron con emoción al descubrir un outlet de Miniso en Bogotá

Ante este hallazgo, los internautas no tardaron en expresar su emoción y gratitud en las redes sociales. Entre los comentarios más destacados se pudo apreciar: “que datazo, vamos todos”. “Está cerca de mi casa y no me había dado cuenta", "necesito ir a la tienda lo antes posible" y "no sabía esto, gracias por la información”.

Este descubrimiento ha generado gran expectativa entre los bogotanos, quienes están ansiosos por visitar el outlet y aprovechar los grandes descuentos en los productos de Miniso. Sin duda, la noticia ha despertado el interés de los consumidores, quienes buscan ahorrar dinero sin renunciar a la calidad y el estilo que ofrece la reconocida marca.

Las personas interesadas en visitar este outlet de productos Miniso, pueden acercarse a la carrera 22- 9A 37.