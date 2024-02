¿Dónde buscar un trabajo desde casa? Estas plataformas tienen ofertas de empleo remoto

La evolución del mercado laboral ha llevado a los trabajadores a optar por nuevos modelos de empleo, especialmente luego de la pandemia por covid-19 que promovió a nivel global la virtualidad y muchas empresas tuvieron que adaptarse a este sistema para seguir operando.

Actualmente, el trabajo remoto se ha convertido en una de las opciones preferidas por muchos colombianos, que, se adaptaron desde el tiempo de pandemia a la ventajas que ofrece este modelo, como una flexibilización de de horarios, disminución de tiempo diario en transporte público, además, teniendo en cuenta que muchos de estos empleos los ofrecen compañías internacionales, muchos de estos pagos son en dólares.

¿Dónde encontrar un empleo remoto?

No obstante, encontrar este tipo de ofertas laborales, que cada día son más demandadas, no es tan sencillo, especialmente si no se tiene claridad de dónde buscar este tipo de empleos en específico.

Por lo tanto, le contamos cuáles son algunas de las plataformas en las que puede buscar opciones de empleo remotas, dependiendo su perfil laboral.

Plataformas para buscar empleo remoto

Virtual Latinos

Esta es una página que conecta a profesionales con empresas internacionales de países como Estados Unidos, Canadá, entre otros. Allí se pueden encontrar ofertas con pagos por hora, en la mayoría de ocasiones en dólares y para diferentes carreras o sectores como mercadeo, atención al cliente, escritura, diseño web, publicidad, y demás.

Working Nomads

Esta plataforma contiene ofertas laborales para actividades 100% virtuales y tiene la disponibilidad de filtrar las vacantes de empleo por categorías pais, salario o habilidades.

Los empleos puede variar dependiendo si son trabajos de tiempo completo, contratos temporales o por horas, pero se pueden encontrar trabajos desde los 13 dólares por hora hasta los 6.000 dólares mensuales.