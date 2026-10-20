Dólar sigue cayendo en Colombia y alcanzó precio que no se veía hace más de un mes: así se cotiza

La cotización del dólar en Colombia profundizó su tendencia a la baja durante la jornada de este martes 20 de octubre de 2026, al registrar un descenso de 18,35 pesos frente al día anterior. Esta variación equivale a una caída del 0,58 %, ubicando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial en $3.156,32 pesos colombianos por dólar.

Con este movimiento, el precio de la divisa estadounidense alcanzó su nivel más bajo en más de un mes, cifra que no se registraba desde el pasado 18 de septiembre de 2026.

Frente al mismo día del mes anterior (20 de septiembre de 2026), la TRM mostró un ajuste a la baja del 1,15 %, lo que representa una reducción neta de 36,60 pesos.

La baja de la moneda extranjera es aún más pronunciada si se compara con la misma fecha de 2025. La cotización cayó un 17,12 %, correspondiente a un descenso acumulado de 651,80 pesos por dólar.

Así se ha comportado el dólar durante los últimos días de octubre

Martes 20 de Octubre 2026 - 3,156.32 COP

Lunes 19 de Octubre 2026 - 3,174.67 COP

Domingo 18 de Octubre 2026 - 3,174.67 COP

Sábado 17 de Octubre 2026 - 3,174.67 COP

Viernes 16 de Octubre 2026 - 3,170.46 COP

Jueves 15 de Octubre 2026 - 3,197.65 COP

Miércoles 14 de Octubre 2026 - 3,181.74 COP

Martes 13 de Octubre 2026 - 3,194.44 COP

Lunes 12 de Octubre 2026 - 3,194.44 COP

Así se cotiza el dólar hoy en casa de cambio

En Colombia, la cotización del dólar en las casas de cambio para hoy, martes 20 de octubre de 2026, se ubica en promedio alrededor de los $3.130 COP para la compra y entre $3.220 y $3.260 COP para la venta.

Dado que el dólar interbancario (TRM) bajó hoy a $3.156,32, el mercado libre refleja esta misma tendencia a la baja en las principales ciudades del país.