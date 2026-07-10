Más de $2.500 millones de dólares en proyectos energéticos en la mira del Gobierno para La Guajira

En las últimas horas, el Gobierno Nacional anunció que busca superar los obstáculos que mantienen frenadas varias iniciativas energéticas en La Guajira, proyectos que representan inversiones potenciales superiores a $2.500 millones de dólares y que incluyen desarrollos de energía eólica y solar, además de iniciativas relacionadas con el potencial del subsuelo.

La estrategia es liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, quienes trabajan junto con el sector productivo para identificar y resolver los trámites y dificultades que han impedido avanzar en estos proyectos.

La apuesta hace parte de la política del gobierno del presidente Abelardo de La Espriella para ampliar la oferta energética y garantizar la energía que requiere el país para respaldar su crecimiento.

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El papel de La Guajira en la estrategia energética del Gobierno Nacional

La Guajira tendrá un papel central dentro de la estrategia de adición energética, debido al potencial que el gobierno identifica en el departamento para el desarrollo de distintas fuentes y proyectos asociados al sector.

El vicepresidente José Manuel Restrepo señaló que uno de los objetivos es impulsar el desarrollo del Alto Caribe y construir, junto con los diferentes actores, las condiciones necesarias para aprovechar las capacidades de la región.

Restrepo explicó que se trata de generar un entorno que permita avanzar en las inversiones y, al mismo tiempo, garantizar que los proyectos se desarrollen de manera articulada con las comunidades.

Restrepo sostuvo que las iniciativas deben realizarse de la mano de las comunidades y generar beneficios sociales, además de contar con condiciones y garantías que permitan atraer inversión.

El objetivo de destrabar millonarios recursos para la energía en La Guajira

El propósito no se limita a aumentar la generación de energía. La administración nacional plantea que el desarrollo de estos proyectos debe contribuir a generar oportunidades y crecimiento para La Guajira.

La ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, por su parte, ubicó esta gestión dentro de la búsqueda de la soberanía energética de Colombia. De acuerdo con la funcionaria, la Alta Guajira cuenta con un potencial importante dentro del sistema energético y el gobierno pretende acompañar los procesos necesarios para que las iniciativas puedan avanzar.

La tarea incluye trabajar sobre los trámites que actualmente representan obstáculos para los proyectos. El objetivo es facilitar las condiciones que permitan materializar las inversiones previstas en la región.

La estrategia contempla tanto fuentes renovables como el aprovechamiento del potencial del subsuelo.

De esta manera, el gobierno plantea ampliar la oferta energética mediante diferentes alternativas, mientras busca fortalecer la capacidad del país para atender las necesidades derivadas de su crecimiento.

La discusión también se relaciona con la llegada de inversión al territorio. Para el Ejecutivo, destrabar los proyectos puede permitir que los recursos previstos se traduzcan en nuevas iniciativas y beneficios para las comunidades de La Guajira.

Los más de US$2.500 millones en inversiones potenciales que ahora busca destrabar el Gobierno representan uno de los frentes de trabajo para ampliar la capacidad energética del país y convertir el potencial de La Guajira en proyectos concretos.

La meta planteada por el Ejecutivo es que el desarrollo energético de la región avance acompañado de inversión y beneficios sociales para sus comunidades, mientras Colombia busca fortalecer las condiciones que le permitan garantizar su abastecimiento y ampliar su oferta de energía.