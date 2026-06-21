En esto queda el precio del pasaporte presentado el certificado electoral de la segunda vuelta presidencial

Votar en la segunda vuelta presidencial no solo permite participar en la elección del próximo presidente de Colombia. También da acceso a beneficios contemplados por la ley, entre ellos un descuento del 10 % en el trámite de expedición del pasaporte para quienes conserven el certificado electoral.

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De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio del Interior, este incentivo puede utilizarse una sola vez durante los cuatro años siguientes a la jornada electoral. Para acceder a la rebaja, el ciudadano deberá presentar el certificado que acredita su participación en las urnas, bien sea el del 21 de junio, de la primera vuelta el 31 de mayo o las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo.

¿Cuánto cuesta el pasaporte con el certificado electoral?

Con las tarifas vigentes en Bogotá, el descuento reduce el valor de los tres tipos de pasaporte expedidos en el país.

El pasaporte ordinario pasa de $195.600 a $176.040, mientras que el ejecutivo baja de $335.400 a $301.860. En el caso del pasaporte de emergencia, el valor se reduce de $201.700 a $181.530.

Para los trámites realizados fuera de Bogotá, a estas tarifas se les deben sumar los impuestos departamentales definidos por cada gobernación.

En el exterior, la rebaja también aplica. El pasaporte ordinario queda en 56,7 euros para Europa y Cuba, o en 77,4 dólares para el resto del mundo. El ejecutivo tendrá un costo de 113,4 euros o 157,5 dólares, según el país donde se realice el trámite.

¿Cómo reclamar el descuento del pasaporte por haber votado?

La Cancillería señala que antes de efectuar cualquier pago es obligatorio completar la formalización de la solicitud del pasaporte. Una vez generado el recibo, este debe pagarse el mismo día para evitar la emisión de una nueva referencia.

El descuento se obtiene presentando el certificado electoral correspondiente a la votación. Este documento es el soporte exigido para demostrar que el ciudadano participó en la jornada electoral y puede acceder al beneficio.