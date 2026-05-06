Registraduría aclara qué pasa si su certificado de votación no fue firmado por el jurado
Conozca lo qué debe hacer en esta situación para que su certificado se válido.
Noticias RCN
11:54 a. m.
Tras las recientes jornadas de votación en el país, miles de ciudadanos han comenzado a tramitar sus respectivos beneficios de ley, como el medio día de descanso remunerado o los descuentos en matrículas universitarias y expedición de documentos oficiales.
Sin embargo, un error recurrente en las mesas de votación ha encendido las alarmas entre los sufragantes: certificados electorales que fueron entregados por los jurados de votación sin la firma correspondiente.
Ante las crecientes dudas de la ciudadanía, la Registraduría Nacional del Estado Civil se pronunció oficialmente para aclarar los efectos jurídicos de esta omisión y detallar el procedimiento que deben seguir los afectados para no perder los estímulos que otorga la ley colombiana.
El problema: un documento sin validez automática
De acuerdo con la normativa vigente explicada por la autoridad electoral, el certificado que recibe el ciudadano al momento de ejercer su derecho al voto debe estar firmado obligatoriamente por el jurado presidente de la mesa.
La Registraduría fue enfática al recordar que, según el diseño legal del documento, "sin esta firma el certificado no tiene validez" de forma automática ante empresas públicas, privadas o instituciones educativas.
Esto significa que si un ciudadano presenta el papel en blanco en la oficina de Talento Humano de su empresa para solicitar el medio día de descanso obligatorio (que se debe otorgar en los 30 días siguientes a la elección), el empleador tiene el derecho legal de rechazarlo por falta de autenticidad.
Así es el trámite de reclamación ante la Registraduría
A pesar de la invalidez inicial del documento físico, la Registraduría aclaró que esto no significa que el ciudadano pierda sus derechos. El elector no debe pagar por los errores u omisiones logísticas de los jurados de mesa.
Para solucionar este inconveniente, la entidad dispuso de un mecanismo de verificación física y digital. Las personas afectadas deben realizar el siguiente procedimiento:
- Identificar los datos de votación: El ciudadano debe tener claridad sobre el municipio, el puesto y, especialmente, el número de mesa donde depositó su voto. Si no lo recuerda, puede consultarlo en el portal web oficial (www.registraduria.gov.co) introduciendo su número de cédula.
- Presentar una reclamación formal: Debe dirigirse a la Registraduría Especial, Municipal o a la Delegación Departamental encargada del lugar donde votó para interponer la queja formal por la falta de firma. También se han habilitado canales virtuales de atención ciudadana bajo el asunto "Electoral".
- Cotejo con el formulario E-11: Una vez recibida la solicitud, los funcionarios de la Registraduría proceden a revisar las actas oficiales de la mesa de votación, específicamente el formulario E-11, que contiene el registro de firmas y huellas de todos los colombianos que efectivamente sufragaron en esa mesa.
- Expedición del certificado sustituto: Una vez la autoridad constata que el nombre y la cédula del ciudadano aparecen registrados como "sufragante" en el formulario oficial, la Registraduría expedirá una certificación escrita. Este documento sustituye por completo al certificado electoral defectuoso y cuenta con el pleno respaldo legal para exigir todos los beneficios de ley.