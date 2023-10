Lo que debe hacer para evitar multas por tener ‘stickers’ en su motocicleta

Recientemente, en redes sociales se viralizó un video donde un motociclista expuso un caso que desató una controversia sobre la aplicación de una polémica norma de tránsito que genera confusión en los conductores y en algunos casos les ha costado una sanción e inmovilización de sus vehículos.

Ese fue el caso de un motociclista que compartió un video mientras su vehículo era inmovilizado por parte de la Policía de Transito de Bogotá, luego de recibir una sanción porque los colores del vehículo no coincidían con la información registrada en la tarjeta de propiedad, es decir, el documento con registro de su placa tenía características de color blanco y negro, sin embargo, la motocicleta tenía una calcomanías adheridas de diferentes colores, que, aunque no cubrían gran parte del vehículo no estaban identificadas en la tarjeta de propiedad.

Controversia por sanción sobre ‘stickers’ en motocicletas

En esta ocasión la patrullera, quien se identificó plenamente en el video aplicó la sanción debido a que, según ella, el conductor infringió las normas de tránsito debido a que dichos ‘stickers’ le daban un color diferente a la motocicleta no identificado en la tarjeta de propiedad, además, afirmó que la placa estaba borrosa. Razones por las que el hombre fue multado y sancionado con la inmovilización de su motocicleta.

El video publicado en la plataforma de TikTok rápidamente se viralizó y generó la controversia sobre el actuar de la patrullera, mientras algunos usuarios defendían que la norma puede ser muy amplia y depende de la interpretación del oficial de tránsito, la gran mayoría de comentarios criticaron a la funcionaria por su proceder.

¿Qué hacer para evitar sanciones por tener calcomanías en su motocicleta?

De acuerdo con el Código de Tránsito, cuando se realizan modificaciones completas o parciales del color de vehículo que no estén especificadas en la tarjeta de propiedad se está incurriendo en una infracción.

No obstante, en el país es muy popular que los conductores añadan calcomanías a sus motocicletas para personalizar sus vehículos. Al respecto, las autoridades recomiendan que para evitar este tipo de sanciones es necesario incluir en la tarjeta de propiedad dichos cambios.

Por ejemplo, cuando se trata de un vehículo que tenga más de tres colores el documento lo cataloga como ‘multicolor’ sin importar la proporción que tenga la modificación, debido a que la ley no es específica en este aspecto y puede depender de la interpretación de cada oficial.