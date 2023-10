La gasolina sí subirá de precio en noviembre, confirma minhacienda

El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla aseguró que sí se va a continuar con los ajustes en el precio de la gasolina, por lo que en noviembre se vería un nuevo incremento en el costo del galón. Además, dijo que los incrementos no se van a aplazar.

Además, el jefe de cartera mencionó que aún quedan pendientes tres ajustes en el precio del combustible, para igualar con el precio internacional, una medida que fue aplicada desde el año pasado con el fin de reducir el déficit existente en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

"La gasolina requiere todavía tres ajustes y se van a hacer. Lo único que está pendiente es que el Ministerio de Transporte saque y publique el decreto de compensación a los taxistas, pero no tiene nada que ver. El ajuste de la gasolina se va a seguir haciendo", reiteró Bonilla.

¿Qué pasará con el subsidio para los taxistas?

Las declaraciones del ministro Bonilla llegan después de que el jefe de la cartera de Minas y Energía, Andrés Camacho señalara que las alzas en el precio de la gasolina podrían congelarse mientras se llegara a un acuerdo con los taxistas por el subsidio de compensación que se les prometió.

Durante la VI Cumbre de Petróleo, Energía y Gas que se celebra en Cartagena, Camacho recordó que en octubre se decidió no aplicar el incremento por no haber alcanzado todavía un acuerdo con el gremio de taxis, por lo que si no se avanzaba en el tema de la compensación "mantendremos la decisión de no subir precios para noviembre".

Bonilla, por su parte, indicó que las palabras del ministro de Minas fueron "malinterpretadas" y que la compensación para los conductores de taxi solo tiene pendiente el decreto de Mintransporte, por lo qie no interfiere con el alza en el precio del galón de gasolina.

De acuerdo con Bonilla, de los 300.000 taxistas que hay en Colombia, solamente 40.000 se han inscrito para recibir la compensación pactada con el Gobierno, un tema que ha generado controversia desde varios sectores.

