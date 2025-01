¿Qué está pasando con la situación financiera del país y el déficit fiscal?

La situación financiera del país parece estar en aprietos y dando mensajes contradictorios. Recientemente el gobierno nacional ordenó un aplazamiento de recursos debido al hueco financiero de 12 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación de 2025 tras el hundimiento de la ley de financiamiento en 2024.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) aseguró que además de ese aplazamiento es necesario hacer un recorte de 40 billones de pesos adicionales para cumplir con la regla fiscal.

Por el otro, en medio del estado de Conmoción Interior varias entidades han solicitado adiciones presupuestales para enfrentar la emergencia en el Catatumbo por los enfrentamientos en la región.

¿Qué pasa con las finanzas de Colombia?

Juan Alberto Londoño, exministro de Hacienda, asegura que la situación en la que actualmente se encuentra en materia financiera se debe a que el gobierno ha intentado imponer altas tasas de impuestos a los trabajadores formales y empresarios quienes, asegura, al recibir tan alta carga tributaria dejaron de pagar y por ello se redujo el recaudo.

"El gobierno siguió gastando a manos llenas, creyendo que tenía muchos recursos, y se dio cuenta ahora que no le entró la plata", explicó Londoño. Esto llevó a violar la regla fiscal, es decir, a incurrir en un déficit mayor al permitido, afirmó el exministro.

Para el 2025, el exviceministro advierte que se estaría "acumulando el error" al partir del presupuesto del año anterior, suponiendo ingresos que no se materializarán. "Tenemos un hueco muy grande de 50 billones de pesos y queremos seguir gastando", señaló.

Ante la posibilidad de una nueva reforma tributaria, Londoño se mostró escéptico pues cree que si se sigue aumentando la carga tributaria las personas van a dejar de pagar impuestos y eso impactará directamente la capacidad de recaudo.

El exfuncionario concluyó que el presidente "promete todos los días un gasto nuevo" sin tener los recursos, y advirtió que está usando los proyectos regionales como forma de presión política para aprobar la reforma tributaria.

El panorama político que ha afectado la situación financiera de Colombia

Juana Afanador señala que el panorama político tampoco es favorable para nuevas reformas, por ejemplo, la reciente declaración de independencia del Partido Liberal complica el panorama en el Congreso para el gobierno.

"Empezamos a ver movimientos que pueden hacer que tenga más dificultades que el semestre pasado", indicó Afanador que añade que si la reforma tributaria nueva es igual a la anterior, este nuevo proyecto ni siquiera se identificar.

La situación financiera, denominada por Julio Cesar Iglesias ya alcanzó el nivel de “multicrisis” pues se han visto afectados sectores como salud, vivienda, educación y energía.

“En todo lado la respuesta de los funcionarios es; no es que el Ministerio [de Hacienda] no ha girado. Le están achacando el problema a los 12 billones de pesos para poder transferir la responsabilidad política a la oposición, el problema es que no son 12 billones de pesos sino que son 50 e incluso el CARF habla que puede ser más, que pueden ser hasta 70 o 75”, dijo Iglesias.

Iglesias criticó la "improvisación" del gobierno, citando el reciente error en el recorte de 3 billones al presupuesto de pensiones, que después terminó siendo calificado como un error por el presidente Petro, quien pidió una corrección en este aspecto.