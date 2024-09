¿Qué podría pasar si se aprueba un Presupuesto General de la Nación de 523 billones de pesos?

El tema del Presupuesto General de la Nación sigue dando de qué hablar en el país, pues si bien la comisiones económicas del Congreso negaron el monto propuesto de 523 billones de pesos, el Gobierno se mantiene firme en su propuesta.

Si el Congreso no llega a un acuerdo sobre un monto, el Gobierno Nacional podría emitir por decreto el PGN para 2025.

La cifra presentada por el Gobierno ha generado preocupaciones entre los expertos que aseguran que la economía y los contribuyentes no tienen manera de producir lo necesario para alcanzar el mencionado monto.

¿Cuál es el problema con el monto propuesto de 523 billones de pesos?

Juan Alberto Londoño, ex vice ministro de Hacienda, señala que si bien en la proyección del año pasado hubo un desfase porque el Gobierno presupuesta unas cifras de recaudo que no se cumplieron, está pasando una situación similar para el 2025.

“Siguió con la necesidad porque para el próximo año quiere volver a recaudar en impuestos 316 millones de pesos, eso es recaudar 22% más. Eso es decirle a los colombiano van a pagar 22% más cuando la economía crece menos de un 2%. El gobierno hace cuentas alegres para recibir unos recursos que nuestra economía porque nuestro crecimiento y nuestra inversión nos está dando no está produciendo”, aseguró Londoño.

El ex vice ministro asegura que, además, la ley de financiamiento sería un error porque eso ahuyentaría la inversión, que es fundamental para aumentar el recaudo en el país.

¿Se podría recaudar 523 billones de pesos para el 2025 cómo espera el Gobierno?

Juana Afanador señala que el Congreso tiene que aprobar hoy el monto del PGN o si no este deberá ser decretado por el Gobierno.

“Si se va por decreto tampoco puede ser el monto que el Gobierno quiere, la Corte puede tumbar ese monto. Entonces no hay un escenario ideal en este momento ni para un lado ni para el otro, lo que es también preocupante”, asegura Afanador.

Por otro lado, Julio Cesar Iglesias también señala que con las tendencias de mediano plazo la cifra de 523 billones no se va a poder alcanzar.

“El recaudo no crece o está decreciendo como vimos en el dato que salió agosto de la DIAN. Además la deuda está disparada, el año pasado era 29% del presupuesto, una tercera parte, y este año ya es 35%. Las presiones del sistema de salud no van a cesar a mediano plazo porque Colombia es un país que se está envejeciendo. Además de todo la inversión no crece o está decreciendo y la semilla el crecimiento, que es la inversión privada, no está teniendo una buena dinámica del país”, aseguró el panelista.