¡Que no le pase! Recomendaciones de un experto para evitar ser estafado al comprar el Soat

El Soat es un seguro obligatorio para los conductores que deseen movilizarse en el país. Ningún vehículo está autorizado a circular si no porta la póliza que cubre los gastos médicos, de transporte y funerarios en caso de accidentes de tránsito. Pero aunque su uso es necesario por ley, muchos colombianos lo evaden, y por este y otros motivos su situación es compleja, tanto que el Gobierno Nacional anunció un descuento del 50% en su precio para unas categorías específicas.

Para comprar la póliza las aseguradoras disponen de canales virtuales que cada vez son más sencillos y accesibles. Sin embargo, es importante tener cuidado porque los estafadores tienen estrategias efectivas para robar a las personas con la excusa de la compra.

En NoticiasRCN.com, el experto en ciberseguridad Yefrin Garavito Navarro, director de la Unidad de Investigación de la Defensa UID y especialista en informática forense, habló sobre las recomendaciones para evitar ser víctima de una estafa al comprar el SOAT. También se refirió a los nuevos métodos que están utilizando para engañar a las personas a través de redes sociales.

¿Cuál es la estrategia de los estafadores para engañar a las personas?

La estrategia de los criminales es jugar con la necesidad de las personas mostrando promociones que llamen la atención y realmente son falsas, así compran páginas web y dominios. Ellos pagan publicidad a través de buscadores como Google, Yahoo, etc. Cuando una persona busca la palabra ‘Soat’, aparecen de primeras, entonces los compradores no se están dando cuenta de que al dar clic en un anuncio probablemente lo van a estafar.

¿Qué evitar a la hora de comprar el Soat en línea?

Es importante evitar emplear los buscadores para adquirir el Soat, preferiblemente se debe digitar la página de la aseguradora en donde vamos a adquirir el seguro o acudir a la que ya la tenemos, para renovarlo. Si utilizamos los buscadores debemos darnos cuenta de que no estemos dando clic en los anuncios, que son pagados precisamente por los delincuentes para estafar

¿Cómo identificar una cuenta personal de una empresarial?

Hoy en día se emplean diferentes tipos de comunicación con las personas. Cuando es con correo electrónico debemos darnos cuenta de que el dominio corresponda a la empresa en donde estamos adquiriendo el Soat. Si es por WhatsApp debemos verificar que ese número corresponda a la aseguradora y que no esté reportado en las listas de spam, esto se puede hacer a través de los buscadores. Generalmente, las aseguradoras no contactan a las personas vía WhatsApp u otras aplicaciones

Lo que nunca se debe hacer cuando se compra el Soat

Lo que nunca se debe hacer es adquirirlo en páginas donde ofrezcan descuentos no autorizados por ley, que no sean aseguradoras conocidas. Tampoco debemos entregar nuestros datos personales o datos de tarjetas a través de plataformas de mensajería como Messenger porque ahí no contamos con las garantías de seguridad.

¿Cuáles son las recomendaciones para no ser estafado?

El delincuente siempre va a mostrar grandes promociones para pescar nuestra atención y convertirnos en sus presas. No debemos dejarnos llevar por esos mensajes llamativos que incluso pueden llegar al correo. Por lo general, estos anuncios son los que siempre llevan o terminan en estafa.