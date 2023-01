Así quedaron los precios del Soat para las motos con el aumento de tarifas para 2023

El pasado 15 de diciembre entró en vigencia la medida de descuento en las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para 14 categorías de vehículos. Sin embargo, días después se hizo pública una circular de la Superintendencia Financiera en la que se establece un incremento del 11,7% en los costos de la póliza.

Este alza de costos no intervendrá en los descuentos del 50% que anunció el Ministerio de Transporte, es decir que aplica para quienes no hacen parte del beneficio. En el documento se indica que no hay modificación de las categorías de tarifa preferencial.

Si se aplica el incremento del 11,7%, la póliza para una moto aumentaría la tarifa base entre $48.531 y $73.429, respectivamente. Es importante tener en cuenta que el incremento variaría dependiendo de la categoría, pues todos los vehículos en el país tienen un valor de póliza distinto dependiendo de sus características.

¿A qué se debe el aumento en las tarifas del Soat?

Los incrementos de la póliza corresponden a la suma del valor de tres factores:

La prima del Soat

La tasa del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT)

Una contribución equivalente al 52% de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)

La Superfinanciera señaló que con relación a este incremento del 11,7% el aumento se ubicará en $73.500 pesos para las motocicletas de alto cilindraje.

Así quedaron las tarifas del Soat para 2023

En este listado de precios están los vehículos a los que le no les aplica el beneficio del 50%. La Superfinanciera aclaró que este incremento lo deberán pagar los vehículos “de dos o tres ruedas con capacidad para el conductor y un acompañante. En esta clase de vehículos se encuentran incluidas las motocicletas y los mototriciclos, destinados al transporte exclusivo de personas”.

Ciclomotor: $100.900

$100.900 Motos de menos de 100 c. c.: $207.700

$207.700 Motos entre 100 y 200 c. c.: $278.200

$278.200 Motos de más de 200 c. c.: $701.300

$701.300 Motocarro, tricimoto y cuatriciclo: $313.800

$313.800 Motocarro de 5 pasajeros: $313.800

Tarifas el Soat para motos con descuento

Las motos que podrán beneficiarse del descuento del seguro obligatorio por accidentes son las de bajo cilindraje, es decir, las que tengan menos de 200 centímetros cúbicos (cc), en vista de que son las más usadas como vehículo de transporte en el país, específicamente en Bogotá.

Es decir que las motocicletas de bajo cilindraje, de menos de 100 cc pasarán de pagar $415.000 de Soat a $207.000 y las motos de 125 a 150 cc pagarán $278.350 a partir del 15 de diciembre.

¿Cómo pagar el Soat por Nequi?

Nequi es una de las plataformas financieras digitales más usadas en Colombia. Entre las funciones de su aplicación ofrece la compra del Soat. Se trata de un servicio completamente gratuito y que ayuda a agilizar la adquisición de la póliza en pocos minutos.