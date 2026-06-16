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Banco Agrario lanzó nuevos remates de casas y lotes que van desde los 22 millones de pesos

La entidad dio a conocer las distintas propiedades que se rematarán en este mes de junio.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

junio 16 de 2026
12:50 p. m.
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Si usted está buscando casa propia o un pedazo de tierra para arrancar un proyecto, pero los precios del mercado le parecen inalcanzables, esta información le puede interesar.

El Banco Agrario tiene publicados en su página web una serie de remates judiciales con propiedades a precios muy bajos, algunas arrancando desde los $22 millones de pesos.

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¿Por qué se consiguen a ese precio? La explicación es sencilla: no es que el banco esté regalando los inmuebles. Se trata de fincas, lotes y casas de personas que no pudieron pagar sus créditos o hipotecas.

En estos casos, un juez ordena vender esas propiedades para que la entidad financiera recupere el dinero prestado. Como la idea es vender lo antes posible, salen al público con precios base muy atractivos, habitualmente entre un 30% y un 40% más baratos de lo que costarían en el mercado normal.

¿Qué propiedades aparecen en el catálogo?

La mayoría de las propiedades en remate se encuentran en municipios y zonas rurales, que es donde el Banco Agrario tiene mayor presencia. Estos son algunos ejemplos de lo que se puede encontrar actualmente:

  • En Yacopí (Cundinamarca): Hay un lote rural en la vereda Guadalito que comercialmente vale unos $32 millones, pero la oferta para empezar a pujar es de $22.464.750 pesos.
  • En Aguazul (Casanare): Un terreno en el sector de Cupiagua que arranca en los $46.433.604 pesos.
  • En Patía (Cauca): En la zona urbana de El Bordo, se encuentra disponible una casa lote con un precio base de $67.597.600 pesos.
  • En Tame (Arauca): Para quienes buscan un proyecto grande, está a la venta una finca de más de 10 hectáreas (llamada 'El Paraíso') que arranca en $113.304.100 pesos. Su valor comercial real supera los $160 millones.

Proceso para comprar

Existe el mito de que para acceder a estas propiedades se necesitan influencias o ser cliente del banco. Esto es falso. El proceso es público y cualquier ciudadano puede participar cumpliendo tres pasos clave:

  • Revisar el listado: Se debe ingresar a la página web del Banco Agrario, bajar hasta el final del sitio y buscar la sección "Remates Judiciales". Allí se descarga un archivo que detalla el tipo de inmueble, el juzgado a cargo y la fecha de la audiencia.
  • El depósito de garantía: Para que a usted lo dejen participar en la subasta, debe consignar en el mismo banco el 40% del valor del avalúo del inmueble. Si usted no gana el remate, ese dinero se le devuelve completo. No se pierde nada.
  • Hacer la oferta: El día de la audiencia se presenta la propuesta en un sobre cerrado (o de forma virtual, según el juzgado). La regla de oro es que nadie puede ofrecer menos del 70% del valor comercial fijado. El interesado que pase la propuesta más alta, se queda con el bien.
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