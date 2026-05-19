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Dan a conocer remates de casas de la SAE y el Fondo Nacional del Ahorro: precios desde 38 millones de pesos

La financiación de estas propiedades podrían ser hasta del 90%.

Casas y lotes en Bogotá
Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
07:08 a. m.
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El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), en alianza con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ha dado a conocer una importante vía que permite a los colombianos adquirir inmuebles usados, recuperados de economías ilegales, con un beneficio financiero histórico: la posibilidad de obtener una financiación de hasta el 90 % del valor comercial del bien.

De acuerdo a lo conocido, la oferta abarca inmuebles de cualquier antigüedad en todo el territorio nacional, incluyendo Viviendas de Interés Prioritario (VIP), Viviendas de Interés Social (VIS) y opciones No VIS.

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Al financiar la gran mayoría del costo de la propiedad, el dinero requerido para la cuota inicial se reduce drásticamente al 10 %, abriendo la puerta a familias que hoy pagan arriendo y no disponen de grandes capitales de ahorro.

Remates de casas van desde los 38 millones de pesos

La oferta incluye viviendas distribuidas en diferentes regiones del país, con precios altamente competitivos que inician desde los $38 millones de pesos en zonas del Huila, y opciones en ciudades principales como Bogotá, Cali y Barranquilla que oscilan entre los $100 y $250 millones de pesos.

Asimísmo, el FNA confirmó que esta línea de crédito no impone un límite a la antigüedad del inmueble, lo que significa que se pueden financiar casas o apartamentos construidos hace varios años que se encuentren dentro del inventario de remates y subastas de la SAE.

Estas son las condiciones para acceder al crédito

Para acceder a esta modalidad de financiación, el requisito fundamental es estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, ya sea a través del mecanismo de cesantías o mediante el esquema de Ahorro Voluntario Contractual (orientado principalmente a trabajadores independientes). El rango de edad estipulado para el otorgamiento del crédito se sitúa entre los 18 y los 75 años.

Los usuarios interesados pueden elegir entre dos sistemas de amortización para ajustar las cuotas mensuales a sus ingresos:

  • Crédito en pesos: Cuenta con cuotas fijas durante todo el periodo del préstamo, con plazos que van desde los 5 hasta los 20 años.
  • Crédito en UVR (Unidad de Valor Real): El valor de las cuotas se ajusta con base en la inflación, permitiendo plazos más extensos que van desde los 5 hasta los 30 años.
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Los ciudadanos que deseen explorar el catálogo completo de propiedades disponibles pueden ingresar directamente a la plataforma oficial dispuesta por el Fondo Nacional del Ahorro (www.fna.gov.co/inmuebles-sae), donde se detallan las ubicaciones, áreas en metros cuadrados y precios base, para posteriormente iniciar el estudio de crédito con un asesor de la entidad financiera.

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