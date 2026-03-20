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Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 20 de marzo

Super Astro Sol hoy viernes 20 de marzo: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 20 de marzo
Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
01:42 p. m.
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El Super Astro Sol volvió a jugar este miércoles 20 de marzo de 2026, uno de los chances más populares en Colombia y que diariamente despierta la ilusión de miles de apostadores.

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Este sorteo, que combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, se ha consolidado como una de las opciones favoritas por su alta premiación, que puede llegar hasta 42.000 veces lo apostado .

Como cada jornada, los jugadores estuvieron atentos al resultado con la expectativa de acertar la combinación ganadora y llevarse un premio importante. A continuación, le contamos los resultados del último sorteo.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY,20 de marzo: número ganador

El resultado del Super Astro Sol de este miércoles 20 de marzo de 2026 fue:

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  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXX

Recuerde que para ganar el premio mayor es necesario acertar tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal en el orden exacto. También existen premios menores por coincidencias parciales, lo que aumenta las posibilidades de obtener ganancias.

Este juego se realiza de lunes a sábado y se ha convertido en una de las alternativas más dinámicas del chance en el país.

¿Cómo jugar y cuáles son los premios del Super Astro Sol?

El Super Astro Sol es un juego sencillo. Los participantes deben elegir un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Si ambos coinciden con el resultado oficial, el premio puede ser muy alto.

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Entre los premios más destacados están:

  • Cuatro cifras + signo: hasta 42.000 veces lo apostado
  • Tres cifras + signo: cerca de 1.000 veces lo jugado
  • Dos cifras + signo: alrededor de 100 veces la apuesta.

El sorteo se realiza todos los días en la tarde y los resultados pueden consultarse en canales oficiales y medios digitales.

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