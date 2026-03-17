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Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 17 de marzo

Super Astro Sol hoy martes 17 de marzo: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 17 de marzo
Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
01:59 p. m.
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El chance Super Astro Sol volvió a jugar este martes 17 de marzo, un sorteo que cada día reúne a miles de colombianos que esperan acertar la combinación ganadora y llevarse uno de los premios que ofrece este popular juego de azar.

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Este sorteo se caracteriza por combinar cuatro cifras y un signo zodiacal, lo que aumenta las posibilidades de ganar diferentes premios dependiendo del número de aciertos. El resultado suele conocerse en la tarde y es transmitido en vivo por los canales oficiales, además de poder consultarse en plataformas digitales y páginas especializadas en loterías.

Los jugadores pueden apostar desde valores bajos y, si aciertan la combinación completa, pueden llegar a ganar hasta 42.000 veces el monto apostado, lo que convierte a este sorteo en uno de los más llamativos dentro de los juegos de azar en Colombia.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY,17 de marzo: número ganador

El sorteo del Super Astro Sol de este martes 17 de marzo ya se llevó a cabo y dejó la siguiente combinación ganadora para quienes participaron en esta jornada:

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  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXX

Con este resultado, los jugadores que hayan acertado la combinación completa podrán reclamar el premio mayor, mientras que quienes coincidan parcialmente con las cifras o el signo también pueden acceder a premios menores según las reglas del juego.

Como ocurre en cada jornada, miles de apostadores revisan sus tiquetes para verificar si su número coincide con el resultado oficial del día.

Cómo jugar Super Astro Sol y cuáles son sus premios
El Super Astro Sol es un juego de azar en el que los participantes deben elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y un signo zodiacal.

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El sorteo se realiza de lunes a sábado en horas de la tarde, normalmente alrededor de las 2:30 p. m., y se transmite en televisión y plataformas digitales.

Los premios dependen de la cantidad de aciertos obtenidos. Si el jugador acierta las cuatro cifras y el signo, puede ganar hasta 42.000 veces el valor apostado. También existen premios para quienes acierten tres cifras o dos cifras junto con el signo zodiacal.

Para reclamar cualquier premio es importante conservar el tiquete en buen estado y acudir a los puntos autorizados de pago.

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