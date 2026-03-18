Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 18 de marzo

El Super Astro Sol sigue siendo uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente por quienes esperan conocer si acertaron el número y el signo zodiacal.

Este miércoles 18 de marzo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo que mantiene la expectativa de miles de apostadores en el país.

Este popular chance se juega de lunes a sábado en horas de la tarde y se caracteriza por combinar un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que aumenta las posibilidades de ganar en diferentes categorías.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY,18 de marzo: número ganador

El resultado del Super Astro Sol de este martes 18 de marzo de 2026 fue:

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXX

Recuerde que para ganar el premio mayor es necesario acertar tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal en el orden exacto.

Este premio puede multiplicar hasta 42.000 veces el valor apostado, dependiendo de la jugada realizada.

Además, el juego también entrega premios por coincidencias parciales, como acertar tres o dos cifras junto con el signo, lo que lo convierte en una opción atractiva para los jugadores.

¿Cómo jugar el Super Astro Sol y cuáles son los premios?

El Super Astro Sol es un juego autorizado en Colombia en el que los participantes deben elegir una combinación de cuatro números, entre 0000 y 9999, y un signo zodiacal.

El sorteo se realiza todos los días de lunes a sábado en la tarde y es transmitido en vivo, lo que permite a los jugadores seguir el resultado en tiempo real.

En cuanto a los premios, estos varían según el nivel de acierto. Si el jugador coincide en las cuatro cifras y el signo, puede obtener el premio mayor. También hay pagos por tres cifras más signo y dos cifras más signo, lo que amplía las posibilidades de ganar.

Este juego continúa consolidándose como uno de los favoritos en Colombia, no solo por su dinámica, sino por la oportunidad de obtener premios importantes con una inversión accesible.