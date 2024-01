Esta es la lista de subsidios a los que puede acceder según puntaje en el Sisbén

Como ya es sabido, año a año el gobierno nacional brinda ciertos subsidios a la población más vulnerable en el país que encuentran en ellos un sustento para su diario vivir. Por lo general, estas ayudas se expiden con base en la valorización de los hogares que realiza el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).

Según los datos, a la fecha, son 34 millones de personas que se ven beneficiadas con este programa, esto le ha permitido a los gobiernos entregar ayudas para los hogares focalizados.

Ahora bien, de acuerdo a los grupos en los que se ubica se puede acceder a los distintos subsidios que ofrece el gobierno nacional.

Mire aquí: Estas son las mejores tasas de interés para adquirir vivienda propia en 2024

Estos son los grupos y subsidios a los que pueden acceder

Grupo A: Mi Casa Ya, Excepción en el pago de la cuota de compensación militar o libreta militar, Gratuidad en la educación superior, Programas del ICBF como Atención Integral a la Primera Infancia, Nutrición,

Protección, Familias y Comunidades, Tránsito renta ciudadana, Devolución del IVA, Familias en Acción

Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Red de Seguridad Alimentaria, Familias en su Tierra, Mejoramientos de vivienda.

Grupo B: Mi Casa Ya, Tránsito a Renta Ciudadana: están priorizados para este subsidio los hogares con clasificación B1 a B, Colombia mayor: todos los adultos mayores clasificados del grupo B pueden acceder a este beneficio económico, Devolución del IVA: todos los del grupo B tienen la posibilidad de recibir el pago de este programa, Ingreso mínimo garantizado: las personas del grupo B, pueden acceder a los programas del distrito, tales como: Jóvenes a la U, Adulto Mayor, Mi ahorro mi hogar, Parceros por Bogotá y Mujeres que reverdecen.

Grupo C: Subsidios para vivienda: Quienes hacen parte de este grupo pueden acceder a subsidios de hasta 30 Smlmv, para el pago de la cuota inicial de una vivienda nueva o usada, pero solo hasta el subgrupo C7, De los subgrupos C8 al C18, podrán acceder a subsidios de hasta 20 Smlmv, Subsidios para educación: Los hogares del grupo C pueden acceder a un subsidio de hasta el 50 % del valor de la matrícula en colegios privados y públicos. Subsidios para salud: Los hogares del grupo C pueden acceder a un subsidio de hasta el 100 % para el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el régimen subsidiado.

Personas que no deben hacer la encuesta para acceder al subsidio

En la primera parte del listado figuran los menores de edad que, están en proceso de restablecimiento de sus derechos y que han sido desvinculados del conflicto armado bajo la protección del Icbf.

En cuanto a la población adulta hay un sinnúmero de personas que no deben realizar este proceso para acceder a la ayuda. Personas que dejen de ser madres comunitarias o madres sustitutas y sean beneficiarias del subsidio de la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional son unos de los exentos.

Además, los adultos mayores de escasos recursos y en estado de abandono en centros de protección. Otros que están exentos de ello son los migrantes colombianos repatriados, que han retomado voluntariamente al país, o han sido deportados o expulsados de Venezuela y su núcleo familiar.