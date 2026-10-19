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Usuarios de Rappi tendrán cambio clave con cancelación de un pedido: esto deben saber

Los usuarios de Rappi ya no tendrán que aceptar Rappicréditos tras la cancelación de un pedido.

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Noticias RCN

octubre 19 de 2026
07:06 a. m.
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En los últimos años, el crecimiento exponencial de las aplicaciones de entregas a domicilio ha transformado drásticamente la manera en que los ciudadanos adquieren bienes y servicios. Sin embargo, este modelo digital también ha traído múltiples dolores de cabeza para los consumidores, especialmente en lo que respecta a la gestión de devoluciones, cancelaciones de compras y fallas en la entrega de los productos.

Ante este escenario, un reciente pronunciamiento y las reiteradas acciones de las autoridades de protección al consumidor han marcado un punto de inflexión que beneficia de manera directa el bolsillo de los compradores.

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La medida establece un límite claro a las prácticas comerciales de las plataformas digitales de intermediación. En concreto, Rappi no podrá imponer de forma obligatoria los denominados "Rappicréditos" como el único mecanismo de compensación o devolución cuando un pedido sea cancelado, no llegue en las condiciones pactadas o presente fallas graves atribuibles al servicio.

Hasta ahora, era una práctica habitual que, tras un contratiempo, el dinero de los usuarios quedara atrapado digitalmente dentro del ecosistema de la aplicación en forma de saldo virtual, obligándolos a gastarlo exclusivamente en comercios aliados de la plataforma.

El impacto que tendrá este cambio en Rappi

 

Con esta disposición, la normativa exige que los usuarios recuperen la libertad de decidir cómo quieren recibir su dinero de vuelta. Si una transacción fracasa por causas ajenas al comprador —como la falta de inventario en el establecimiento, demoras excesivas o la anulación unilateral del envío—, el cliente tendrá todo el derecho de exigir la reversión o devolución del dinero directamente a su medio de pago original (ya sea su tarjeta de crédito, débito o cuenta bancaria), sin que se le condicione a aceptar saldo a favor en la aplicación.

Las autoridades han señalado que condicionar los reembolsos a créditos internos representa una barrera injustificada para los usuarios, limitando su liquidez y vulnerando las normas básicas de protección al consumidor. Para muchos compradores, verse obligados a aceptar Rappicréditos significaba quedar "atados" a seguir consumiendo en la misma plataforma para no perder su dinero, una dinámica que ha sido fuertemente cuestionada.

Este cambio clave reconfigura las reglas del juego para las aplicaciones de entrega rápida en la región. Las plataformas se ven ahora en la obligación de robustecer sus pasarelas de pago y sus procesos de soporte técnico, garantizando que los canales de retrocesión de transacciones sean igual de eficientes que los cobros iniciales.

Para los usuarios de Rappi, la recomendación es clara: revisar detalladamente los canales de atención y las políticas de reembolso dentro de la aplicación para exigir el retorno del dinero al método de pago original cada vez que se presente un inconveniente con un pedido, cerrándole así la puerta a la obligatoriedad de los saldos virtuales.

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