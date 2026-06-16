Más de 1.000 vacantes de empleo en Bogotá con postulación virtual hasta el 20 de junio: hay cargos sin experiencia

Los interesados en acceder a nuevas oportunidades de trabajo en Bogotá podrán postularse hasta el próximo 20 de junio a una convocatoria que reúne 1.210 vacantes laborales en diferentes sectores económicos. La oferta incluye cargos para profesionales de la salud, personal administrativo, tecnología, atención al cliente, logística y recursos humanos, entre otros perfiles.

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De acuerdo con la información divulgada por la estrategia Talento Capital, 276 de los puestos disponibles no requieren experiencia previa. Además, otros 29 cargos solicitan únicamente seis meses de experiencia, lo que amplía las posibilidades de acceso para personas que buscan ingresar al mercado laboral o retomar su actividad profesional.

¿Qué vacantes de empleo están disponibles en Bogotá?

La convocatoria contempla oportunidades para médicos generales, médicos especialistas en radiología y patología, auxiliares de enfermería, regentes de farmacia, operadores de tienda, auxiliares de bodega, agentes de call center, vigilantes, diseñadores gráficos, desarrolladores de inteligencia artificial bilingües, analistas financieros bilingües y coordinadores de recursos humanos, entre otros cargos.

Las vacantes están dirigidas a personas con distintos niveles de formación. La demanda se concentra en perfiles universitarios, técnicos, tecnólogos y bachilleres, aunque también existen oportunidades para quienes no cuentan con un nivel educativo específico.

Según señaló María del Pilar López Uribe, secretaria Distrital de Desarrollo Económico, la convocatoria refleja una demanda importante de talento en sectores como salud, comercio y atención al cliente, así como una mayor apertura de algunas empresas hacia candidatos sin experiencia previa.

La oferta también incorpora un enfoque dirigido a diferentes grupos poblacionales. Del total de vacantes, 953 están orientadas a jóvenes entre 18 y 28 años, 572 priorizan la participación de mujeres, 219 están destinadas a personas con discapacidad y 37 a personas mayores de 50 años. Una misma vacante puede estar habilitada para más de uno de estos grupos, dependiendo del perfil requerido.

¿Cómo postularse a las vacantes de Talento Capital?

Las personas interesadas deben registrarse en la plataforma www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y realizar la postulación a las ofertas que se ajusten a su perfil profesional.

En materia salarial, la mayoría de los cargos ofrece remuneraciones entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sin embargo, algunas posiciones especializadas del sector salud contemplan ingresos de hasta nueve salarios mínimos mensuales.

Quienes requieran acompañamiento presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12. Allí se brinda orientación para el registro de la hoja de vida, fortalecimiento del perfil laboral y formación en habilidades relacionadas con la comunicación y el liderazgo. Además, cuando el perfil del aspirante coincide con los requisitos de una vacante, la hoja de vida puede ser remitida directamente a las empresas participantes.