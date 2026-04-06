Avianca y MinTrabajo firman alianza para impulsar el empleo inclusivo

Avianca y el Ministerio del Trabajo de Colombia firmaron una alianza estratégica para impulsar el empleo formal, digno e incluyente en la industria aérea nacional, enfocándose en personas con discapacidad y de diversos contextos sociales.

Lo más importante de este acuerdo se centra en dos frentes clave:

Inclusión y adecuación: Se promoverá la contratación formal de personas con discapacidad, asegurando igualdad de condiciones y adaptando los puestos de trabajo según sus necesidades.

Enfoque diferencial: Se eliminarán barreras laborales y de discriminación, valorando el talento y la historia de vida de cada trabajador.

Impacto del acuerdo entre Avianca y MinTrabajo

Para profundizar en el impacto de este acuerdo, la vinculación del Ministerio del Trabajo no solo valida los esfuerzos de la aerolínea, sino que también busca establecer un modelo técnico y operativo replicable para todo el sector aeronáutico colombiano. Al articular metodologías gubernamentales con la capacidad logística de la compañía, se espera que el diseño de los puestos de trabajo y los procesos de selección sirvan como referente de buenas prácticas laborales, demostrando que la equidad y la productividad aérea pueden avanzar en una misma dirección.

Por otro lado, el sustento de este convenio radica en la madurez operativa que la empresa demostró durante el año anterior. Las 22 iniciativas ejecutadas en 2025 sentaron las bases estructurales en áreas críticas como la transformación tecnológica y la adecuación de infraestructura, lo que garantiza que los nuevos trabajadores contratados bajo esta alianza ingresen a un ecosistema corporativo que ya está capacitado, sensibilizado y adaptado para potenciar su talento sin discriminación.

Gabriel Oliva, presidente de Avianca Group, destacó que la alianza da continuidad al propósito de la aerolínea de derribar barreras de acceso con acciones concretas. Asimismo, Paola Villota, vicepresidente de Gestión Humana, resaltó el orgullo de generar entornos donde el talento no tenga límites.

Este convenio refuerza la estrategia global de accesibilidad de Avianca, que ya en 2025 había implementado 22 iniciativas operativas en tecnología, infraestructura y formación para mejorar la experiencia de sus empleados y pasajeros.