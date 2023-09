Candidatos a las elecciones regionales no han comenzado a reportar gastos e ingresos al CNE

En dos meses se desarrollarán las elecciones regionales y los colombianos nuevamente elegirán a sus autoridades territoriales como los son gobernadores, alcaldes, concejales, ediles, entre otros.

La campaña se ha ido moviendo y los candidatos han venido avanzando en la actividad electoral en las calles de sus diferentes territorios.

Alerta por las cuentas de las campañas

Mientras el periodo electoral transcurre, la Misión de Observación Electoral (MOE) hizo un llamado sobre lo que respecta a las cuentas financieras de las campañas. Según las leyes colombianas, los candidatos deben reportar los gastos e ingresos en el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La Misión informó que, a dos meses de las elecciones, los candidatos no han reportado esos datos en el aplicativo de Cuentas Claras.

Por la amplia variedad de candidaturas, la MOE realizó el ejercicio de revisión con los aspirantes a las 32 Gobernaciones de los departamentos. De 246 candidaturas consultadas, solo dos contaban con el registro de ingresos y gastos, ambas correspondían a Antioquia.

“De los 244 restantes, 132 no presentan información sobre la financiación de sus campañas, y 112 no están disponibles para la consulta en Cuentas Claras debido a que no están registradas en el aplicativo”, informó la MOE.

La entidad electoral le hizo un llamado a los candidatos para que reporten los datos financieros al CNE, esto teniendo en cuenta que es un requisito obligatorio y que le da transparencia al proceso electoral.

Violencia política contra la mujer

Otra alerta que hizo la MOE es sobre la violencia política contra la mujer que se ha registrado en diferentes territorios.

Según cifras de la Misión, entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de agosto de 2023, se han registrado 64 hechos de violencia contra de lideresas políticas, 22 estuvieron dirigidos contra precandidatas y candidatas, 19 fueron amenazas y dos asesinatos.

Le puede interesar: Disminuyeron las inscripciones de candidatas en Bogotá para las elecciones regionales, según la MOE

“Es necesario que el CNE disponga al interior de su portal web de un elemento lo suficientemente visible, que oriente de manera clara a la ciudadanía y las candidatas sobre los canales y mecanismos con los que cuenta la autoridad para el reporte de situaciones de violencia”, informó Alejandra Barrios, directora de la MOE.

La MOE no es la única entidad que ha registrado ataques violentos a actores políticos en medio de la campaña electoral, un reciente informe de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) dejó ver que se han registrado 175 hechos violentos que han dejado 219 víctimas de violencia electoral, de ese total se registraron 34 asesinatos, 31 atentados y 154 personas fueron amenazadas.