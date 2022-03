Federico Gutiérrez inscribió su candidatura presidencial junto a Rodrigo Lara

En horas de la mañana de este lunes el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha inscrito oficialmente su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones 2022 y junto a su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara, el antioqueño mostró su alegría por ser el encargado de representar al Equipo por Colombia.

“En compañía de mi amigo, el médico Rodrigo Lara, inscribimos oficialmente nuestra candidatura a la Presidencia y Vicepresidencia. Vamos a unirnos para que el país cambie y avance”, escribió en su cuenta de Twitter ‘Fico’ Gutiérrez.

En compañía de mi amigo, el médico Rodrigo Lara, inscribimos oficialmente nuestra candidatura a la Presidencia y Vicepresidencia. Vamos a unirnos para que el país cambie y avance. #FicoPresidente — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 28, 2022

Federico Gutiérrez eligió este sábado a Rodrigo Lara Sánchez como su fórmula vicepresidencial, en un esfuerzo por seducir a los votantes moderados en los comicios de mayo.

Con esta decisión, Gutiérrez espera atraer a más votantes en las elecciones presidenciales, pues contando con gran parte de la derecha colombiana, el exalcalde de Medellín espera poder llevar a las urnas a ciudadanos de centro, por lo que Lara Sánchez tendrá un papel importante en los días restantes de campaña.

"Quiero presentarle a Colombia al próximo vicepresidente, él es Rodrigo Lara Sánchez", dijo Gutiérrez, mejor conocido como 'Fico', en un evento en un barrio popular de Medellín, ciudad que gobernó entre 2016 y 2019.

Lara es médico de profesión y fue alcalde de la ciudad de Neiva (sur) por el Partido Verde durante el mismo periodo en que Gutiérrez fue alcalde de Medellín.

Por su parte, Rodrigo Lara se mostró convencido en poder trabajar por el país con una persona, con la que según él, no está de acuerdo en todo: "Por más diferencias que todos tengamos porque pensemos en algunas cosas distinto no significa que no podamos trabajar por este país", expresó Lara, quien tiene 51 años y se inició en la política de la mano de Sergio Fajardo, candidato presidencial del centro en estas elecciones.

Con la inscripción de ambos, ya están definidos todos los candidatos para la primera vuelta de las elecciones el próximo 29 de mayo.

Hoy Colombia se juega su futuro: o nos unimos para que el país cambie y avance, o nos arriesgamos a que el país de un salto al vacío y sin paracaídas. Esta elección define nuestro rumbo como nación.#FicoPresidente pic.twitter.com/ZHXsTUKeAH — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 28, 2022

Según las encuestas más relevantes que se han realizado en las últimas semanas, Federico Gutiérrez tiene altas probabilidades de pasar a la segunda vuelta por la Presidencia del país y de esta manera pelear en las urnas con Gustavo Petro por quedarse con el puesto en la Casa de Nariño.