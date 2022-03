Análisis: ¿Le suma o le resta Rodrigo Lara Sánchez a la campaña de 'Fico' Gutiérrez?

Federico Gutiérrez fue el último de los candidatos presidenciales en revelar su fórmula vicepresidencial. Finalmente, el exalcalde de Medellín eligió a Rodrigo Lara Sánchez, exalcalde de Neiva e hijo del fallecido exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Una elección que sorprendió a más de uno, pues no era un nombre que estuviera muy presente en el radar del entorno de 'Fico'.

Jairo Libreros, analista político de Noticias RCN, realizó un balance de lo que trae el nombre de Rodrigo Lara Sánchez a la campaña del candidato del Equipo por Colombia.

"El doctor Lara tiene un aporte que es muy importante (...) Es un hombre independiente y moderado. Por eso, va a ser el abanderado de buscar los sectores de centro que estén interesados, no solamente en tener una alternativa que llegue al poder con un discurso completamente diferente, sino que puede recoger diferentes personas que están ubicadas en ese espectro que detectó la gran encuesta presentada por este medio: personas que no han podido definir su voto. Ese es su principal aporte", indicó el analista.

Al manejar un discurso distinto, Lara se convierte en una pieza clave para la campaña de Federico Gutiérrez, principalmente porque es una herramienta que le permite al candidato acercarse a sectores donde no podría hacerlo sin alguien de la línea del exalcalde de Neiva.

¿Lara suma o resta?

Al no ser la figura pública más reconocida, surge la duda si Rodrigo Lara Sánchez verdaderamente le suma a la campaña del exalcalde de Medellín.

Ante este cuestionamiento, Libreros contestó lo siguiente: "Yo creo que es más lo que aporta, lo que suma, lo que fortalece a la candidatura. Pero sin lugar a dudas, no podemos ocultar que existe algo que preocupa a muchos sectores, y es que no tiene votos, no es una figura nacional. No es una persona que vaya a generar en el corto plazo una votación importante".

"Sin duda va a traer votos, relacionados con Neiva, con Huila, y algún sector del sur del país, pero no va a ser una votación relevante, no va a ser una votación que le permita marcar diferencia. Ese es, quizás, el talón de Aquiles del doctor Lara", puntualizó el analista.