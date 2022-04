Katherine Miranda se va con Petro y asumirá un rol clave en la campaña

El panorama político de Colombia ha sido tan controversial en los últimos días que la representante a la Cámara, Katherine Miranda, decidió hacer público su apoyo al candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro.

Tras los escándalos que han salpicado la campaña de Petro, Miranda decidió mostrar su respaldo a quien “ha hecho frente a la corrupción”. El contundente apoyo de la congresista la llevó a convertirse en miembro de la jefatura de debate del candidato de izquierda.

Aunque el partido Alianza Verde en el que milita Miranda hace parte de la coalición Centro Esperanza que representa en la contienda presidencial Sergio Fajardo, la congresista dejó claro que la línea política de Gustavo Petro es lo que necesita el país para lograr un cambio:

Esto deja claro que los verdes están divididos entre Petro y Fajardo. Sin embargo, hay un acuerdo para encontrarse en segunda vuelta, es decir, que el candidato alternativo que pase (Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández o Gustavo Petro), tendrá el apoyo de la colectividad.

La representante a la Cámara llegó pisando fuerte a la campaña de Gustavo Petro, posicionándose como jefa de debate, a la par con Alfonso Prada.

Pese a que no iba a tomar una posición para las elecciones presidenciales, el panorama político la llevó a revelar el secreto a voces de su apoyo al candidato de izquierda:

Había tomado la decisión de no anunciar mi voto, de no participar en campaña. Pero las circunstancias que hoy enredan todas las campañas políticas, las mentiras y las traiciones me obligan a tomar una posición clara en estas elecciones. Mi nombre es Katherine Miranda y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente.