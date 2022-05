"La mató el ELN": Rodolfo Hernández recuerda a su hija

El candidato presidencial Rodolfo Hernández sostuvo un diálogo con Noticias RCN donde habló de diferentes temas en torno a su campaña, posibles alianzas con otros contendores, y sus rivales para aspirar por la Presidencia.

En uno de los segmentos del diálogo, a Hernández le fueron mostradas algunas imágenes de su vida y este explicó lo que significaban, y el contexto de estas.

El momento más emotivo de la entrevista se dio cuando en pantalla apareció la foto de su hija Juliana Hernández. Al ver la imagen, el candidato se quedó en silencio durante unos segundos.

Con la voz entrecortada, Hernández dijo "la mataron. El ELN". Al ser preguntado sobre que sentía al ver dicha imagen, el candidato guardó silencio y se quedó viendo la foto de su hija con los ojos aguados.

El secuestro de su hija

Anteriormente, Rodolfo Hernández estuvo en el programa Candidatos en la Redacción de Noticias RCN, y en aquella ocasión contó la historia del secuestro de su hija. A Juliana Hernández la secuestraron, y al candidato le pidieron una suma de dinero para que fuera liberada.

El exalcalde de Bucaramanga ya había lidiado anteriormente con el secuestro. Relató que su padre estuvo 135 días secuestrado por la extinta guerrilla de las Farc. "Me tocó pagar porque lo iban a matar", indicó.

"En el 2004 secuestraron a mi hija, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en Ocaña (Norte de Santander). No apareció en 17 años. Hice todas las vueltas, me pedían dos millones de dólares. ¿Qué pasó? me puse a pensar, pago los dos millones de dólares, y van y me agarran al otro hijo, pago otros dos y van y agarran a mi mujer, cogen el perro, cogen la cocinera, no podía seguir en eso. Me puse en la raya y no pagué, y hoy sigue desaparecida", sostuvo el candidato.

