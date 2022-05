Rodolfo Hernández y su postura frente a futuras alianzas con demás candidatos

El próximo 29 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta presidencial en Colombia. Los candidatos, en las últimas semanas, han estado realizando recorridos en varias regiones del país para promocionar sus propuestas y sus campañas.

En diálogo con Noticias RCN, Rodolfo Hernández, habló sobre el acuerdo con Sergio Fajardo y su decisión de sobre realizar futuras alianzas.

Acuerdo con Sergio Fajardo

“Recibí una llamada del doctor Fajardo en la que me dijo que habláramos a ver si hacíamos un acuerdo y unificamos con los pensamientos que tenemos, la comunicación y el esfuerzo. Yo fui a su casa y hablamos y la primera propuesta fue el que ganara la próxima encuesta, realizada por personas ajenas a nuestras campañas, dijo él, recibía el apoyo del perdedor. En esa encuesta, yo le gané y no le gané por poquito, lo doblé y sobró”, señaló Hernández.

Además, señaló que el mismo día de su encuentro, ambos tuvieron un debate en la Universidad de los Andes y que Fajardo le afirmó que la encuesta había presentado inconsistencias, a lo que él le respondió que cada uno siguiera por su lado.

“Yo soy independiente, así me inscribí, así juré y me firmaron dos millones de colombianos. Yo no puedo ganar lo prometido para que me firmaran para que fuera el candidato porque el compromiso con los ciudadanos fue ser independiente y ahí voy”, añadió.

¿Posible alianza con Ingrid Betancourt?

Ante la sospecha de un acercamiento con la también candidata, Ingrid Betancourt, Hernández aseguró que sí se encontró con ella en un desayuno, pero que su rendimiento no está siendo el adecuado. “Yo me encontré con ella y está muy interesada en no votar por el odio, ni votar por el miedo sino votar por otra opción que la representamos Sergio Fajardo y yo, y ella ha estado haciendo los acercamientos y ayudando, pero es que ella va muy baja en las encuestas, no es capaz ni con el margen de error”.

Rodolfo en su intervención, aseguró que su esfuerzo va más enfocado a las campañas por redes sociales porque considera que la plaza pública es “una farsa, es una mentira, todas las manifestaciones son montadas. Eso es un teatro”.

Durante la entrevista, al candidato se le mostraron algunas imágenes de momentos que han marcado su vida y su carrera profesional, una de ellas fue la que muestra la “bofetada” que le dio al concejal John Claro de la ASI, ante esto, Hernández indicó que no se arrepiente del suceso porque Claro fue un saboteador.

Otra de las imágenes fue la de su hija, Laura Juliana Hernández, secuestrada por el grupo guerrillero ELN en el 2004 y quien actualmente está desaparecida. El aspirante a la Presidencia, entre lágrimas aseguró que “la mataron, el ELN. El impacto es mucho. Yo creo que eso nunca pasa”.

El encuentro entre el Papa Francisco y Rodolfo Hernández

El pasado 15 de marzo, Hernández se reunión con el Papa Francisco en el Vaticano. Al encuentro también asistieron su esposa e hijo.

“Le conté lo que hacen los políticos hacen aquí porque el Papa tiene la pastoral. Todos felices, esa es la encíclica del Papa y aquí los políticos volvieron todos infelices”.

¿Y los demás candidatos qué? Rodolfo en el tablero

Como es de costumbre en Noticias RCN, los candidatos pasan a un tablero. En esta ocasión, Rodolfo debía definir en una palabra a sus contrincantes.

El primero en definir era Gustavo Petro a quien señaló de “mentiroso”. El siguiente fue Federico Gutiérrez, a quien calificó de “Gavillero.

Al candidato por la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, lo describió con un “no define” y a Ingrid Betancourt le escribió que está “sin votos”.

Finalmente, respecto a Enrique Gómez señaló que “no emociona”; con John Milton Rodríguez, que “vende ilusiones”; y hablando de Luis Pérez, manifestó que tiene “malos recuerdos” con él.